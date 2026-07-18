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Λεβαδειακός: Επίσημα δικός του ο Αγκουστίν Ούρσι με τη μορφή δανεισμού

Ο Λεβαδειακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Αργεντινού μεσοεπιθετικού Αγκουστίν Ούρσι, ο οποίος αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμό από τη μεξικανική Χουάρες, ενώ στη συμφωνία υπάρχει και οψιόν αγοράς.

Λεβαδειακός: Επίσημα δικός του ο Αγκουστίν Ούρσι με τη μορφή δανεισμού
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Ο Λεβαδειακός προχώρησε στην τέταρτη μεταγραφική του κίνηση για το φετινό καλοκαίρι, ανακοινώνοντας την απόκτηση του 25χρονου Αργεντινού μεσοεπιθετικού.

Ο Ούρσι εντάσσεται στους Βοιωτούς με τη μορφή δανεισμού, ενώ στη συμφωνία με τη Χουάρες προβλέπεται και οψιόν αγοράς.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Λεβαδειακός

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει την απόκτηση του Αργεντινού μεσοεπιθετικού Agustín Urzi με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς από την Κονσεψιόν.

Γεννημένος στις 4/5/2000, διεθνής με τα μικρότερα κλιμάκια της εθνικής Αργεντινής, μεταξύ των οποίων και με την Ολυμπιακή ομάδα. Αγωνίζεται στα άκρα της επίθεσης και ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής της Μπάνφιλντ, στην οποία έμεινε έως το 2022, μετρώντας 120 συμμετοχές με 7 γκολ και 10 ασίστ.

Στη συνέχεια πήρε μεταγραφή στη μεξικάνικη Χουάρες, ενώ ακολούθησαν οι Ρασίνγκ και Ουρακάν της πατρίδας του. Στη συνέχεια μετακόμισε στην Κονσεψιόν της Χιλής, όπου κατέγραψε 24 συμμετοχές με 2 γκολ και 4 ασίστ την περασμένη σεζόν.

Στην ομάδα μας θα αγωνίζεται με το Νο.11 στη φανέλα του.

Bienvenido Agustin!

Σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τον Λεβαδειακό!»

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