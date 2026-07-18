Formula 1: Σφοδρή έξοδος του Γκασλί στο Σπα και κόκκινη σημαία (video)

Ο Πιερ Γκασλί έχασε τον έλεγχο της Alpine στις δεύτερες ελεύθερες δοκιμές του GP του Σπα στη Formula 1, προκαλώντας διακοπή με κόκκινη σημαία, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί.

Formula 1: Σφοδρή έξοδος του Γκασλί στο Σπα και κόκκινη σημαία (video)
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα σοβαρό ατύχημα του Πιερ Γκασλί σημάδεψε τις δεύτερες ελεύθερες δοκιμές (FP2) του Grand Prix της Formula 1 στο Σπα, με τους αγωνοδίκες να διακόπτουν τη διαδικασία, δείχνοντας την κόκκινη σημαία.

Ο Γάλλος «πιλότος» της Alpine βρισκόταν σε γρήγορο γύρο όταν, στην έξοδο της στροφής Fagnes, έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του. Το πίσω μέρος γλίστρησε, με αποτέλεσμα να προσκρούσει αρχικά στις προστατευτικές μπαριέρες και στη συνέχεια να ακολουθήσει δεύτερη δυνατή σύγκρουση, προκαλώντας σημαντικές ζημιές στην Alpine.

Παρά την αρχική του προσπάθεια να συνεχίσει, ο Γκασλί αναγκάστηκε να ακινητοποιήσει το μονοθέσιό του στην πίστα, γεγονός που οδήγησε σε διακοπή της διαδικασίας για περίπου 12 λεπτά, προκειμένου να απομακρυνθούν το μονοθέσιο και τα συντρίμμια από το σημείο.

Τα ευχάριστα νέα ήταν πως ο Γάλλος οδηγός βγήκε χωρίς βοήθεια από το cockpit κι αποχώρησε με το ιατρικό όχημα, χωρίς να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα ή να χρειαστεί περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Νωρίτερα στο FP2 είχε προηγηθεί ακόμα μία προσωρινή διακοπή, όταν ο Μαξ Φερστάπεν βγήκε εκτός πίστας, μεταφέροντας χαλίκια στην αγωνιστική γραμμή, με αποτέλεσμα να χρειαστεί καθαρισμός της ασφάλτου.

Μετά την επανέναρξη της διαδικασίας απέμεναν μόλις δύο λεπτά για την ολοκλήρωση του FP2, με τις περισσότερες ομάδες να περιορίζονται σε δοκιμές εκκίνησης πριν πέσει η καρό σημαία.

Δείτε το ατύχημα του Πιέρ Γκασλί

COMMENTS
LATEST NEWS
15:16 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τον Διαμαντή Λεγκίσι

14:54 SUPER LEAGUE

LIVE Χρόνινγκεν - ΑΕΚ: Το φιλικό της «Ένωσης» στην Ολλανδία

14:47 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Νέα πρόταση για τον Σάλιακα, πλησιάζει στους «ερυθρόλευκους»

14:41 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός: Ο Γιαμπουσέλε υποβλήθηκε στις καθιερωμένες εξετάσεις (pics)

14:35 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

A Bola: «Ο Ιωαννίδης αγωνίζεται με όλες του τις δυνάμεις για να δει φως στο τέλος του τούνελ»

14:30 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός: Βόσνιος ο διαιτητής στο πρώτο ματς με την Πάκσι

14:30 EUROPA LEAGUE

ΠΑΟΚ : Αυτοί είναι οι διαιτητές για τις αναμετρήσεις με τη Ντιναμό Κιέβου

14:21 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Κάκωση ο Σιπιόνι

14:20 ΜΠΑΣΚΕΤ

International Basketball Tournament Crete: Οι αντίπαλοι και το πρόγραμμα του Ολυμπιακού

14:15 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Η ενδεκάδα του Νίκολιτς για το φιλικό με τη Χρόνινγκεν

14:13 MUNDIAL

Ντε Λα Φουέντε: «Ζήτησα τη συμβουλή του Ντελ Μπόσκε για τον τελικό»

13:52 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Υψηλή ένταση κι έμφαση στην τακτική ενόψει Πάκσι στο «τριφύλλι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας