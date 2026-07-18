Formula 1: Σφοδρή έξοδος του Γκασλί στο Σπα και κόκκινη σημαία (video)

Ένα σοβαρό ατύχημα του Πιερ Γκασλί σημάδεψε τις δεύτερες ελεύθερες δοκιμές (FP2) του Grand Prix της Formula 1 στο Σπα, με τους αγωνοδίκες να διακόπτουν τη διαδικασία, δείχνοντας την κόκκινη σημαία.

Ο Γάλλος «πιλότος» της Alpine βρισκόταν σε γρήγορο γύρο όταν, στην έξοδο της στροφής Fagnes, έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του. Το πίσω μέρος γλίστρησε, με αποτέλεσμα να προσκρούσει αρχικά στις προστατευτικές μπαριέρες και στη συνέχεια να ακολουθήσει δεύτερη δυνατή σύγκρουση, προκαλώντας σημαντικές ζημιές στην Alpine.

Παρά την αρχική του προσπάθεια να συνεχίσει, ο Γκασλί αναγκάστηκε να ακινητοποιήσει το μονοθέσιό του στην πίστα, γεγονός που οδήγησε σε διακοπή της διαδικασίας για περίπου 12 λεπτά, προκειμένου να απομακρυνθούν το μονοθέσιο και τα συντρίμμια από το σημείο.

Τα ευχάριστα νέα ήταν πως ο Γάλλος οδηγός βγήκε χωρίς βοήθεια από το cockpit κι αποχώρησε με το ιατρικό όχημα, χωρίς να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα ή να χρειαστεί περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Νωρίτερα στο FP2 είχε προηγηθεί ακόμα μία προσωρινή διακοπή, όταν ο Μαξ Φερστάπεν βγήκε εκτός πίστας, μεταφέροντας χαλίκια στην αγωνιστική γραμμή, με αποτέλεσμα να χρειαστεί καθαρισμός της ασφάλτου.

Μετά την επανέναρξη της διαδικασίας απέμεναν μόλις δύο λεπτά για την ολοκλήρωση του FP2, με τις περισσότερες ομάδες να περιορίζονται σε δοκιμές εκκίνησης πριν πέσει η καρό σημαία.

Δείτε το ατύχημα του Πιέρ Γκασλί