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Αστέρας AKTOR: Σπουδαία κίνηση με Κιμπιόκα! – Υπογράφει για δύο χρόνια

Ο Αστέρας AKTOR ολοκληρώνει την απόκτηση του Σουηδού εξτρέμ, Μπέντζαμιν Κιμπιόκα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Σίβασπορ κι αναμένεται να ενσωματωθεί άμεσα στην προετοιμασία της ομάδας.

Αστέρας AKTOR: Σπουδαία κίνηση με Κιμπιόκα! – Υπογράφει για δύο χρόνια
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Ο Αστέρας AKTOR συνεχίζει με γοργούς ρυθμούς την ενίσχυση του ρόστερ του, προχωρώντας στην απόκτηση του 26χρονος Σουηδός εξτρέμ για τη μεσοεπιθετική του γραμμή.

Ο Κιμπιόκα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Σίβασπορ, αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με τους Αρκάδες. Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να αγωνιστεί με την ίδια άνεση και στα δύο άκρα της επίθεσης, αλλά και στην κορυφή.

Την περσινή σεζόν φόρεσε ως δανεικός τη φανέλα της Τοντέλα, καταγράφοντας 10 συμμετοχές. Στο παρελθόν αγωνίστηκε στις Σεντ Τζόνστον, ΑΪΚ Στοκχόλμης και Σάντερλαντ. Επίσης, ο Κιμπιόκα έχει φορέσει 11 φορές τη φανέλα της εθνικής ελπίδων της Σουηδίας.

Την Κυριακή (19/7) αναμένεται να ταξιδέψει στην Ολλανδία, ώστε να ενσωματωθεί στην αποστολή του Αστέρα AKTOR, η οποία πραγματοποιεί εκεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

Με την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Σουηδού, οι Αρκάδες φτάνουν τις 12 προσθήκες στο φετινό καλοκαίρι, μετά τους Χρυσόπουλο, Κουρμπέλη, Ρικαρντίνιο, Κώτσιρα, Μπουζούκη, Σίλβα, Μέντες, Γκιτέρσο, Ριέρα, Γκέζο και Ορόσκο.

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