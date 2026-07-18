Παναθηναϊκός: Υψηλή ένταση κι έμφαση στην τακτική ενόψει Πάκσι στο «τριφύλλι»

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του για την πρώτη αναμέτρηση με την Πάκσι, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 23 Ιουλίου (21:00), στο πλαίσιο του 2ου προκριματικού γύρου του Conference League.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου (18/7) ήταν υψηλής έντασης και είχε διάρκεια περίπου δύο ωρών, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ και τους συνεργάτες του να δουλεύουν τόσο στην τακτική προσέγγιση όσο και στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης των ποδοσφαιριστών.

Το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης αφιερώθηκε στην τακτική, με τον Δανό τεχνικό να εστιάζει στις αγωνιστικές αρχές που επιθυμεί να εφαρμόζει η ομάδα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις αποστάσεις μεταξύ των γραμμών, στις σωστές τοποθετήσεις των παικτών και στη διατήρηση της συνοχής τόσο στην αμυντική όσο και στην επιθετική λειτουργία, ενόψει του πρώτου ευρωπαϊκού αγώνα της σεζόν.

Η ενημέρωση του Παναθηναϊκού

«Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν, απέναντι στην Πάκσι (23/7), στο πλαίσιο της πρώτης αναμέτρησης των δύο ομάδων για τον 2ο προκριματικό γύρο του UEFA Conference League.

Το πρόγραμμα ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό και διήρκεσε σχεδόν δύο ώρες. Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση και συνέχισαν με rondo και ασκήσεις επιθετικής ανάπτυξης με τελειώματα. Στη συνέχεια, το βάρος έπεσε στην τακτική, ενώ ακολούθως οι ποδοσφαιριστές χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες και έπαιξαν παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με ασκήσεις φυσικής κατάστασης.

Θεραπεία ακολούθησαν οι Καλάμπρια και Ίνγκασον».