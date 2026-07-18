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Παναθηναϊκός: Ο Γιαμπουσέλε υποβλήθηκε στις καθιερωμένες εξετάσεις (pics)

Στο «ΥΓΕΙΑ» για τις εξετάσεις του ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε.

Παναθηναϊκός: Ο Γιαμπουσέλε υποβλήθηκε στις καθιερωμένες εξετάσεις (pics)
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Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε ολοκλήρωσε το πρώτο σκέλος της παρουσίας του στην Αθήνα, περνώντας από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις πριν επισημοποιηθεί η έναρξη της συνεργασίας του με τον Παναθηναϊκό.

Ο Γάλλος πάουερ φόργουορντ/σέντερ, ο οποίος βρίσκεται από την Πέμπτη στην Ελλάδα, επισκέφθηκε αρχικά το Telekom Center Athens, όπου είχε την πρώτη του επαφή με τις εγκαταστάσεις των «πράσινων».

Στη συνέχεια μετέβη στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ», όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, ολοκληρώνοντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες πριν από την οριστικοποίηση της μεταγραφής του.

Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού

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