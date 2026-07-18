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Παναθηναϊκός: Βόσνιος ο διαιτητής στο πρώτο ματς με την Πάκσι - Ολλανδός στο ΟΑΚΑ

Ο Λούκα Μπίλμπιγια θα διευθύνει τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Πάκσι, ενώ στην Αθήνα θα βρεθεί Ολλανδός.

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: Βόσνιος ο διαιτητής στο πρώτο ματς με την Πάκσι - Ολλανδός στο ΟΑΚΑ
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Με Βόσνιο διαιτητή θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός την Πάκσι (23/7, 21:00) στην Ουγγαρία στο πρώτο παιχνίδι του β΄ προκριματικού γύρου του Conference League.

Συγκεκριμένα η UEFA όρισε τον Βόσνιο Λούκα Μπίλμπιγια, με βοηθούς τους συμπατριώτες του Αλεξάνταρ Σμίλιανιτς και Μάρκο Πέριτς. Τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Άρμιν Κούκιτς.

Ο 37χρονος σφύριξε στον α' προκριματικό γύρο του Champions League το παιχνίδι της Βίτεμπσκ με την Κραϊόβα.

Παράλληλα έχει διευθύνει το 2024 τον αγώνα της Ελλάδας Κ21 απέναντι στην αντίστοιχη της Ρουμανίας για τα προκριματικά του Euro U21, το οποίο είχε λήξει υπέρ της «γαλανόλευκης» με 1-0.

Η ρεβάνς θα διεξαχθεί μία εβδομάδα μετά το πρώτο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο, με τη σέντρα να έχει οριστεί για τις 21:30.

Την αναμέτρηση θα διευθύνει ο Ολλανδός Μαρκ Νάχτεχααλ, έχοντας ως βοηθούς τους συμπατριώτες του Στέφαν Ντε Χρόοτ και Γιόχαν Μπάλντερ. Καθήκοντα τέταρτου διαιτητή θα εκτελέσει ο επίσης Ολλανδός Έρβιν Μπλανκ.

Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με τους κανονισμούς της διοργάνωσης σε αυτή τη φάση, δεν θα χρησιμοποιηθεί σύστημα VAR ούτε στο πρώτο παιχνίδι στην Ουγγαρία ούτε στη ρεβάνς του ΟΑΚΑ.

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