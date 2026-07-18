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International Basketball Tournament Crete: Οι αντίπαλοι και το πρόγραμμα του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός θα συμμετάσχει στο International Basketball Tournament Crete. Το πρόγραμμα και οι αντίπαλοι στο τουρνουά.

International Basketball Tournament Crete: Οι αντίπαλοι και το πρόγραμμα του Ολυμπιακού
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Το International Basketball Tournament Crete επιστρέφει και φέτος, με τον Ολυμπιακό να δίνει ξανά το «παρών» στο τουρνουά προετοιμασίας που θα διεξαχθεί στο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Αλικαρνασσού.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν την ευκαιρία να μετρήσουν τις δυνάμεις τους απέναντι σε κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες, καθώς στο τουρνουά θα συμμετάσχουν επίσης η Φενέρμπαχτσε, η Αρμάνι Μιλάνο και ο Ερυθρός Αστέρας.

Το πρόγραμμα του τουρνουά

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου

18:30, Αρμάνι Μιλάνο – Ερυθρός Αστέρας

21:00, Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου

18:00, Μικρός Τελικός

20:30, Μεγάλος Τελικός

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