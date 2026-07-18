Ντε Λα Φουέντε: «Ζήτησα τη συμβουλή του Ντελ Μπόσκε για τον τελικό»

Αποφασισμένος να οδηγήσει την Ισπανία στην κορυφή του κόσμου εμφανίστηκε ο Λουίς ντε λα Φουέντε, ο οποίος μίλησε με αισιοδοξία αλλά και σεβασμό για την Αργεντινή, μία ημέρα πριν από τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της «Ρόχα» χαρακτήρισε μεγάλη τιμή την παρουσία της ομάδας του στον τελικό, ξεκαθαρίζοντας πως ο μοναδικός στόχος είναι η κατάκτηση του τροπαίου.

«Το να βρίσκεσαι σε έναν τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι από μόνο του μια τεράστια τιμή. Όμως βρισκόμαστε εδώ για να νικήσουμε. Περιμένουμε έναν σπουδαίο αγώνα απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα και πιστεύω ότι ο κόσμος θα απολαύσει ένα πραγματικό ποδοσφαιρικό θέαμα. Πρόκειται για δύο σύνολα με πολλές ομοιότητες, που θα προσπαθήσουν να επιβάλουν το δικό τους παιχνίδι», ανέφερε.

Ο Ισπανός προπονητής στάθηκε και στην κατάσταση του Λαμίν Γιαμάλ, διαβεβαιώνοντας πως ο νεαρός αστέρας είναι απόλυτα έτοιμος για τον μεγάλο τελικό.

«Ο Γιαμάλ είναι καλά, βρίσκεται σε άριστη φυσική κατάσταση και είναι έτοιμος να βοηθήσει την ομάδα, όπως έκανε σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά», τόνισε.

Στη συνέχεια μοιράστηκε μία προσωπική ιστορία από τα πρώτα χρόνια του Λιονέλ Μέσι, όταν εργαζόταν στις ακαδημίες της Σεβίλλης.

«Πριν από περισσότερα από 20 χρόνια προπονούσα τις ομάδες υποδομής της Σεβίλλης. Μου είχαν πει να προσέξω έναν πιτσιρικά που λεγόταν Μέσι. Έβαλα έναν παίκτη να τον μαρκάρει, αλλά όταν εκείνος δέχθηκε κίτρινη κάρτα στο 70ό λεπτό, αναγκάστηκα να αλλάξω τα πλάνα μου. Ο Μέσι εκμεταλλεύτηκε τον χώρο και πέτυχε τέσσερα γκολ μέσα σε ένα τέταρτο. Ήταν μια εμπειρία που δεν ξεχνιέται», αποκάλυψε.

Αναφερόμενος στον αρχηγό της Αργεντινής, υπογράμμισε πως η Ισπανία έχει καταστρώσει ειδικό πλάνο για την αντιμετώπισή του.

«Δεν θα τον μαρκάρουμε... με άλογα», είπε χαμογελώντας. «Είναι όμως αυτονόητο ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Παραμένει ένας ποδοσφαιριστής-πρότυπο, όχι μόνο για όσα κάνει μέσα στο γήπεδο, αλλά και για τη συμπεριφορά και τον επαγγελματισμό του».

Ο Ντε λα Φουέντε αποκάλυψε επίσης ότι πριν από τον τελικό συμβουλεύτηκε τον Βιθέντε Ντελ Μπόσκε, τον άνθρωπο που οδήγησε την Ισπανία στην κορυφή του κόσμου το 2010.

«Ο Ντελ Μπόσκε έχει ζήσει αυτές τις στιγμές και αποτελεί έναν σοφό άνθρωπο του ποδοσφαίρου. Δεν υπάρχει καλύτερος για να σου δώσει συμβουλές πριν από έναν τόσο μεγάλο αγώνα», ανέφερε.

Κλείνοντας, μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον προπονητή της Αργεντινής, Λιονέλ Σκαλόνι.

«Έχουμε πολλά κοινά. Πιστεύω ότι μοιραζόμαστε τις ίδιες αρχές, τις ίδιες αξίες και μια κοινή ποδοσφαιρική φιλοσοφία. Ίσως γι' αυτό οι δύο ομάδες παρουσιάζουν τόσες ομοιότητες στον τρόπο που αγωνίζονται και στον χαρακτήρα που βγάζουν μέσα στο γήπεδο», κατέληξε.