· Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τον Διαμαντή Λεγκίσι

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Διαμαντή Λεγκίσι.

Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τον Διαμαντή Λεγκίσι
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ολυμπιακός προχώρησε στην απόκτηση του Διαμαντή Λεγκίσι από τον Βόλο, με την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ να ανακοινώνει τη μεταγραφή του ποδοσφαιριστή.

Ο 19χρονος αριστερός εξτρέμ, με ύψος 1,89 μ., προέρχεται από τα τμήματα υποδομής του Βόλου, όπου αγωνίστηκε με την ομάδα Κ19, ενώ την περασμένη σεζόν υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον σύλλογο της Θεσσαλίας.

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο Λεγκίσι πήρε τις πρώτες του εμπειρίες σε επίπεδο ανδρών, καταγράφοντας συνολικά εννέα συμμετοχές με τη φανέλα του Βόλου σε Stoiximan Super League και Κύπελλο Ελλάδας.

Η ανακοίνωση:

«Η Διεύθυνση Ακαδημίας Ολυμπιακού ανακοινώνει την απόκτηση του Διαμαντή Λεγκίσι από τον Βόλο ΝΠΣ.

Ο νεαρός επιθετικός είναι γεννημένος στις 20 Οκτωβρίου 2006 και από την Ακαδημία του Ιωνικού το 2023 πήγε στην Ακαδημία του Βόλου όπου αγωνίστηκε μέχρι και την πρώτη ομάδα.

Το επαγγελματικό του ντεμπούτο το πραγματοποίησε την προηγούμενη σεζόν στον θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδας και συνολικά με την πρώτη ομάδα του Βόλου έλαβε μέρος σε πέντε ματς στη διοργάνωση του Κυπέλλου Ελλάδας και τέσσερα ματς στα playoffs της 5ης θέσης της Stoiximan Super League, έχοντας ένα γκολ και μία ασίστ.

Διαμαντή καλώς όρισες στον Ολυμπιακό!».

COMMENTS
LATEST NEWS
16:58 MUNDIAL

Σκαλόνι ενόψει τελικού: «Αυτό που ζει σήμερα η Αργεντινή ξεπερνά το ποδόσφαιρο»

16:53 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χρόνινγκεν - ΑΕΚ 1-2: Έβγαλε χαρακτήρα με 10 παίκτες κι έκανε ανατροπή σε φιλικό για... γερά νεύρα

16:47 MUNDIAL

Ισπανία - Αργεντινή, Μουντιάλ 2026: Τα μηνύματα των αρχηγών πριν από τον μεγάλο τελικό

16:44 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χρόνινγκεν - ΑΕΚ: Άνοιξε το σκορ ο Ζαουάντα - Ισοφάρισε ο Ζίνι (vids)

16:27 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χρόνινγκεν - ΑΕΚ: «Σύρραξη» και κόκκινη στον Ρέλβας για επικίνδυνο μαρκάρισμα (vid)

16:21 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live: Άγιαξ - Ολυμπιακός - Το φιλικό των Πειραιωτών κόντρα στον «Αίαντα»

15:58 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός: Βόσνιος ο διαιτητής στο πρώτο ματς με την Πάκσι - Ολλανδός στο ΟΑΚΑ

15:53 OPINION

Το XL μεταγραφικό καλοκαίρι του ελληνικού μπάσκετ

15:49 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άγιαξ – Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα των «ερυθρολεύκων»

15:48 SUPER LEAGUE 2

Athens Kallithea: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Καντάς Φιογκμπέ

15:47 SUPER LEAGUE

Χατζηδιάκος: «Θέλω να δείξω στο γήπεδο τι μπορώ να κάνω με τον ΠΑΟΚ» (vid)

15:16 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τον Διαμαντή Λεγκίσι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας