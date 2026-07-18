Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τον Διαμαντή Λεγκίσι

Ο Ολυμπιακός προχώρησε στην απόκτηση του Διαμαντή Λεγκίσι από τον Βόλο, με την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ να ανακοινώνει τη μεταγραφή του ποδοσφαιριστή.

Ο 19χρονος αριστερός εξτρέμ, με ύψος 1,89 μ., προέρχεται από τα τμήματα υποδομής του Βόλου, όπου αγωνίστηκε με την ομάδα Κ19, ενώ την περασμένη σεζόν υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον σύλλογο της Θεσσαλίας.

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο Λεγκίσι πήρε τις πρώτες του εμπειρίες σε επίπεδο ανδρών, καταγράφοντας συνολικά εννέα συμμετοχές με τη φανέλα του Βόλου σε Stoiximan Super League και Κύπελλο Ελλάδας.

Η ανακοίνωση:

«Η Διεύθυνση Ακαδημίας Ολυμπιακού ανακοινώνει την απόκτηση του Διαμαντή Λεγκίσι από τον Βόλο ΝΠΣ.

Ο νεαρός επιθετικός είναι γεννημένος στις 20 Οκτωβρίου 2006 και από την Ακαδημία του Ιωνικού το 2023 πήγε στην Ακαδημία του Βόλου όπου αγωνίστηκε μέχρι και την πρώτη ομάδα.

Το επαγγελματικό του ντεμπούτο το πραγματοποίησε την προηγούμενη σεζόν στον θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδας και συνολικά με την πρώτη ομάδα του Βόλου έλαβε μέρος σε πέντε ματς στη διοργάνωση του Κυπέλλου Ελλάδας και τέσσερα ματς στα playoffs της 5ης θέσης της Stoiximan Super League, έχοντας ένα γκολ και μία ασίστ.

Διαμαντή καλώς όρισες στον Ολυμπιακό!».