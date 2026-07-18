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ΠΑΟΚ : Αυτοί είναι οι διαιτητές για τις αναμετρήσεις με τη Ντιναμό Κιέβου

Η UEFA γνωστοποίησε τους διαιτητές που θα διευθύνουν τα δύο παιχνίδια του ΠΑΟΚ με την Ντιναμό Κιέβου.

ΠΑΟΚ : Αυτοί είναι οι διαιτητές για τις αναμετρήσεις με τη Ντιναμό Κιέβου
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Η UEFA ανακοίνωσε τους διαιτητές που θα διευθύνουν τις δύο αναμετρήσεις του ΠΑΟΚ απέναντι στη Ντιναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, λίγες ώρες μετά τον ορισμό των ημερομηνιών και των ωρών των αγώνων.

Την πρώτη αναμέτρηση, που θα διεξαχθεί στο Λούμπλιν στις 23 Ιουλίου (20:00), θα διευθύνει ο Δανός Σάντι Πούτρος. Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Γιουρντακούλ και Ντέρονιτς, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Ούσλου. Στο VAR θα βρίσκονται οι Χάνσεν και Τικγκαρντ.

Στη ρεβάνς της Τούμπας, η UEFA εμπιστεύτηκε τη διεύθυνση του αγώνα στον Πολωνό Σίλβεστρακ. Βοηθοί του θα είναι οι Σοκολνίτσκι και Καράσεβιτς, με τον Κος να εκτελεί χρέη τέταρτου διαιτητή. Στην αίθουσα του VAR θα βρίσκονται οι Λάσικ και Πάσκεβιτς.

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