ΑΕΚ: Η ενδεκάδα του Νίκολιτς για το φιλικό με τη Χρόνινγκεν

Δείτε τις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για το τρίτο φιλικό της ΑΕΚ, με αντίπαλο τη Χρόνινγκεν. 

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: Η ενδεκάδα του Νίκολιτς για το φιλικό με τη Χρόνινγκεν
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Η ΑΕΚ δίνει το τρίτο φιλικό της τεστ στο πλαίσιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας και ο Μάρκο Νίκολιτς επιλέγει μία ιδιαίτερα δυνατή ενδεκάδα για την αναμέτρηση με τη Χρόνινγκεν.

Ο Σέρβος τεχνικός δοκιμάζει για πρώτη φορά από το ξεκίνημα το επιθετικό δίδυμο των Βάργκα και Γιόβιτς, σε μία επιλογή που συγκεντρώνει ξεχωριστό ενδιαφέρον ενόψει της συνέχειας της προετοιμασίας.

Στα θετικά για την ΑΕΚ συγκαταλέγεται η επιστροφή του Ζίνι, ο οποίος ξεπέρασε τις μικροενοχλήσεις που αντιμετώπιζε και αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής. Αντίθετα, εκτός πλάνων για τη φιλική αναμέτρηση έμεινε ο Γκατσίνοβιτς.

Η Χρόνινγκεν ολοκλήρωσε την περασμένη αγωνιστική περίοδο στην ένατη θέση του ολλανδικού πρωταθλήματος και διεκδίκησε μέσω των playoffs την έξοδό της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Μπρίνιολι, Μουκουντι, Πήλιος, Ρότα, Ρέλβας, Κάιρινεν, Μαρίν, Ζουμπκοφ, Κοίτα, Βαργκα, Γιοβιτς.

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