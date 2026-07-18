· Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Κάκωση ο Σιπιόνι

Θα παρακολουθείται καθημερινώς ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού.

Ολυμπιακός: Κάκωση ο Σιπιόνι
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Ανησυχία προκάλεσε στις τάξεις του Ολυμπιακού ο τραυματισμός του Λορέντζο Σιπιόνι στο φιλικό απέναντι στη Φορτούνα Σιτάρντ, με τον Αργεντινό μέσο να αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο με δεμένο το χέρι, έπειτα από χτύπημα στον ώμο.

Ο 22χρονος ποδοσφαιριστής υποβλήθηκε άμεσα σε μαγνητική τομογραφία, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος, με τα αποτελέσματα να είναι καθησυχαστικά.

Οι εξετάσεις έδειξαν πως ο Σιπιόνι υπέστη κάκωση στον ώμο, χωρίς να προκύπτει κάποιο σοβαρότερο ζήτημα. Η κατάστασή του θα επανεκτιμάται καθημερινά από το ιατρικό επιτελείο των «ερυθρόλευκων», με στόχο να διαπιστωθεί πότε θα μπορέσει να επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων.

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