Ολυμπιακός: Κάκωση ο Σιπιόνι

Ανησυχία προκάλεσε στις τάξεις του Ολυμπιακού ο τραυματισμός του Λορέντζο Σιπιόνι στο φιλικό απέναντι στη Φορτούνα Σιτάρντ, με τον Αργεντινό μέσο να αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο με δεμένο το χέρι, έπειτα από χτύπημα στον ώμο.

Ο 22χρονος ποδοσφαιριστής υποβλήθηκε άμεσα σε μαγνητική τομογραφία, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος, με τα αποτελέσματα να είναι καθησυχαστικά.

Οι εξετάσεις έδειξαν πως ο Σιπιόνι υπέστη κάκωση στον ώμο, χωρίς να προκύπτει κάποιο σοβαρότερο ζήτημα. Η κατάστασή του θα επανεκτιμάται καθημερινά από το ιατρικό επιτελείο των «ερυθρόλευκων», με στόχο να διαπιστωθεί πότε θα μπορέσει να επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων.