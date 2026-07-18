Ολυμπιακός: Νέα πρόταση για τον Σάλιακα, πλησιάζει στους «ερυθρόλευκους»

Ο Ολυμπιακός εντείνει τις προσπάθειές του για την απόκτηση του Μανώλη Σάλιακα, με τη μεταγραφή του διεθνούς δεξιού μπακ να βρίσκεται πλέον σε προχωρημένο στάδιο.

Οι «ερυθρόλευκοι» κατέθεσαν νέα, βελτιωμένη, πρόταση στη Ζανκτ Πάουλι, η οποία προσεγγίζει τις οικονομικές απαιτήσεις του γερμανικού συλλόγου. Το ποσό της προσφοράς φέρεται να φτάνει κοντά στο 1,5 εκατ. ευρώ, με την αισιοδοξία να είναι έντονη στον Πειραιά πως η συμφωνία μπορεί να ολοκληρωθεί άμεσα.

Εφόσον οι επαφές καταλήξουν σε οριστική συμφωνία, ο 29χρονος διεθνής θα ταξιδέψει στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού και να προλάβει σημαντικό μέρος του βασικού σταδίου.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία κι, εφόσον ολοκληρωθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες με τη Ζανκτ Πάουλι, ο Μανώλης Σάλιακας αναμένεται να αποτελέσει το επόμενο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού.