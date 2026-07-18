Χατζηδιάκος: «Θέλω να δείξω στο γήπεδο τι μπορώ να κάνω με τον ΠΑΟΚ» (vid)

Τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ πραγματοποίησε ο Παντελής Χατζηδιάκος, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του και στέλνοντας το πρώτο μήνυμα στους φίλους των «ασπρόμαυρων».

Ο 29χρονος διεθνής κεντρικός αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2029, ολοκληρώνοντας και επίσημα τη μεταγραφή του στους «ασπρόμαυρους».

Στις πρώτες του τοποθετήσεις με τα χρώματα του «δικεφάλου», ο Χατζηδιάκος εμφανίστηκε ανυπόμονος να αγωνιστεί μπροστά στον κόσμο της ομάδας,

Αναλυτικά όσα είπε

Ποια είναι τα πρώτα σου συναισθήματα μετά την μεταγραφή στον ΠΑΟΚ; «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, που βρίσκομαι σε μία πόλη που την γνωρίζω αρκετά. Σε μία πολύ μεγάλη ομάδα, για αυτό είμαι περήφανος σαν παίκτης. Εύχομαι να είμαι υγιής και να πάνε όλα καλά».

Τι ήταν αυτό που σε έκανε να επιλέξεις τον ΠΑΟΚ; «Διάλεξα τον ΠΑΟΚ γιατί είναι πολύ μεγάλη ομάδα. Έχεις την πίεση να κερδίζεις πρωταθλήματα και κύπελλα. Όταν μίλησα με τον κόσμο που βρίσκεται στην πόλη και γνωρίζουν την ομάδα, πήρα ένα πολύ καλό συναίσθημα. Ένιωθα έτοιμος για αυτό το βήμα».

Τι φέρνεις στον ΠΑΟΚ μετά την εμπειρία στο εξωτερικό; «Πιστεύω ότι θα φέρω την εμπειρία μου και είμαι ένας παίκτης που μιλάει πολύ στο γήπεδο. Τα δίνω όλα με πάθος για τη φανέλα. Αυτό θέλω να δώσω και στους συμπαίκτες μου, να είμαστε όλοι ενωμένοι. Να δείχνουμε όλοι πάθος στο γήπεδο και αυτό θα φέρει όμορφα πράγματα στο μέλλον».

Πως θα περιέγραφες τον εαυτό σου σαν παίκτη; «Είμαι ένας παίκτης άνετος με τη μπάλα. Μιλάω πολύ στο γήπεδο, είμαι ηγετικός. Θεωρώ ότι διαβάζω πολύ καλά το παιχνίδι»

Το μήνυμα για τους φίλους του ΠΑΟΚ: «Το σίγουρο είναι ότι θα δώσω το 100% μου και δεν θέλω να κάνω μεγάλες δηλώσεις. Θέλω να δείξω στο γήπεδο τι μπορώ να κάνω με τον ΠΑΟΚ».

Για την ατμόσφαιρα της Τούμπας: «Είναι φανταστικό σαν παίκτης να έχεις τέτοιους φιλάθλους μαζί σου. Σε βοηθούν να είσαι ακόμα καλύτερος στους αγώνες. Είναι πολύ καυτή έδρα η Τούμπα, ανυπομονώ να το ζήσω και εγώ και να ζήσω μεγάλες στιγμές».