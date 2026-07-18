Ισπανία - Αργεντινή, Μουντιάλ 2026: Τα μηνύματα των αρχηγών πριν από τον μεγάλο τελικό

Με τη νοοτροπία και την ψυχολογική αντοχή να αποτελούν τα μεγαλύτερα όπλα της Αργεντινής, ο Εμιλιάνο «Ντίμπου» Μαρτίνες έστειλε το δικό του μήνυμα ενόψει του μεγάλου τελικού απέναντι στην Ισπανία, υπογραμμίζοντας πως η επιτυχία της «Αλμπισελέστε» δεν βασίζεται μόνο στο ταλέντο, αλλά κυρίως στη μαχητικότητα και την ικανότητα της ομάδας να ξεπερνά τις δυσκολίες.

Όσα δήλωσε ο Μαρτίνες:

«Ελπίζω να μας θυμούνται ως μια ομάδα που δούλευε σκληρά και δεν εγκατέλειπε ποτέ την προσπάθεια. Ακόμη κι όταν όλα φαίνονται δύσκολα, συνεχίζουμε να παλεύουμε μέχρι το τέλος. Αυτό δείξαμε και σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Μπορεί να δεχθώ ένα, δύο ή ακόμη και τρία γκολ, όμως στην επόμενη φάση παραμένω ο ίδιος. Δεν σκέφτομαι την πίεση. Φοράω τα γάντια μου και πιστεύω πάντα ότι έχω περισσότερες πιθανότητες να αποκρούσω στη φάση που έρχεται. Είτε πρόκειται για έναν τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου είτε για ένα παιχνίδι στη γειτονιά μου στο Μαρ ντελ Πλάτα, αισθάνομαι ακριβώς το ίδιο».

Από την πλευρά της Ισπανίας, ο αρχηγός Ρόδρι εμφανίστηκε αποφασισμένος να οδηγήσει τη «Ρόχα» στην κορυφή του κόσμου, επισημαίνοντας πως η ομάδα του έχει ωριμάσει μέσα από τις επιτυχίες των τελευταίων ετών. Ο μέσος της Ισπανίας τόνισε πως το σημαντικότερο στοιχείο στον τελικό θα είναι η επιθυμία για τη νίκη και όχι ο φόβος της αποτυχίας, ενώ υπογράμμισε πως η κατάκτηση του Nations League και του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος έχουν δημιουργήσει μια γενιά με νοοτροπία πρωταθλητή.

Οι δηλώσεις του Ρόδρι:

«Πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη επιθυμία για τη νίκη από ό,τι φόβο για την ήττα. Αυτή η ομάδα ωρίμασε σταδιακά, κατέκτησε το Nations League, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και τώρα βρίσκεται σε έναν τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου. Θέλουμε να κάνουμε αυτή τη γενιά πραγματικά αξέχαστη.

Αντιμετωπίζουμε τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών, όμως η Αργεντινή είναι πολύ περισσότερα από τον Μέσι. Είναι μια ολοκληρωμένη ομάδα και γι' αυτό είναι τόσο δύσκολο να την αντιμετωπίσεις. Στόχος μας είναι να της δημιουργήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα προβλήματα και, αν το παιχνίδι αποκτήσει ένταση, να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας και να μην παρασυρθούμε από προκλήσεις».