Diamond League: Τέταρτος στο Λονδίνο ο Εμμανουήλ Καραλής

Ο Εμμανουήλ Καραλής έμεινε εκτός βάθρου στο Diamond League του Λονδίνου.

Diamond League: Τέταρτος στο Λονδίνο ο Εμμανουήλ Καραλής
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Εμμανουήλ Καραλής επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι βρίσκεται ανάμεσα στους κορυφαίους άλτες του επί κοντώ, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση στο Diamond League του Λονδίνου.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεπέρασε τα 5.95μ., ενώ είχε πολύ καλές προσπάθειες και στα 6.04μ., φτάνοντας κοντά σε νέο ατομικό ρεκόρ στον ανοιχτό στίβο. Ωστόσο, ο εξαιρετικά υψηλός ανταγωνισμός τον άφησε εκτός βάθρου, καθώς ολοκλήρωσε τον αγώνα στην τέταρτη θέση πίσω από τους Σαμ Κέντρικς, Μόντο Ντουπλάντις και Κέρτις Μάρσαλ.

Ο Καραλής ξεκίνησε τον αγώνα του από τα 5.60μ., επιλέγοντας να αφήσει τα δύο πρώτα ύψη. Πέρασε με την πρώτη προσπάθεια, ενώ στη συνέχεια άφησε και τα 5.75μ. για να συνεχίσει απευθείας στα 5.85μ., ακολουθώντας την ίδια τακτική με τον παγκόσμιο ρέκορντμαν Μόντο Ντουπλάντις.

Στο ύψος των 5.85μ. χρειάστηκε δύο άλματα για να ξεπεράσει τον πήχη, όμως στη συνέχεια ανέβασε την απόδοσή του και στα 5.95μ. κατάφερε να περάσει με τη δεύτερη προσπάθεια, παραμένοντας στη διεκδίκηση μιας κορυφαίας θέσης.

Στο ίδιο ύψος τα κατάφεραν επίσης οι Κέντρικς, Μάρσαλ και Ντουπλάντις, ενώ ο Σόντρε Γκούτορμσεν δεν κατάφερε να συνεχίσει, καθώς είχε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες.

Η μάχη κορυφώθηκε στα 6.04μ., όπου ο Καραλής, ο Κέντρικς και ο Μάρσαλ επιχείρησαν να ξεπεράσουν το συγκεκριμένο ύψος, χωρίς όμως επιτυχία. Ο Ντουπλάντις, από την πλευρά του, δεν δοκίμασε το ύψος και αποχώρησε από τον αγώνα, αφού προηγουμένως είχε φανεί να αντιμετωπίζει πρόβλημα στο πόδι.

Η κατάταξη

  1. Σαμ Κέντρικς (ΗΠΑ) – 5,95μ.
  2. Μόντο Ντουπλάντις (Σουηδία) – 5,95μ.
  3. Κέρτις Μάρσαλ (Αυστραλία) – 5,95μ.
  4. Εμμανουήλ Καραλής (Ελλάδα) – 5,95μ.
  5. Σόντρε Γκούτορμσεν (Νορβηγία) – 5,85μ.
  6. Ρενό Λαβιλενί (Γαλλία) – 5,60μ.
  7. Μένο Φλοον (Ολλανδία) – 5,60μ.
  8. Όουεν Χερντ (Μεγάλη Βρετανία) – 5,60μ.
  9. Κρίστοφερ Νίλσεν (ΗΠΑ) – 5,60μ.
COMMENTS
LATEST NEWS
18:39 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Άγιαξ: Τα highlights από τη φιλική ήττα των «ερυθρόλευκων»

18:25 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Άγιαξ 0-1: Ήττα στις λεπτομέρειες για τους «ερυθρόλευκους»

18:15 EUROLEAGUE

Ανακοίνωσε Μπόλντγουιν ο Ερυθρός Αστέρας

18:13 SUPER LEAGUE

Νίκολιτς: «Ευχαριστημένος ως το 55' - Ο διαιτητής κατέστρεψε το ματς» - Η αναφορά για αντί - Πινέδα

17:51 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Περνάει από ιατρικά και ανακοινώνεται από την Άρσεναλ ο Τζόλης

17:42 ΣΠΟΡ

Diamond League: Τέταρτος στο Λονδίνο ο Εμμανουήλ Καραλής

17:29 SUPER LEAGUE 2

Ο Πανσερραϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Κωνσταντίνου Κωτσόπουλου

17:22 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χρόνινγκεν - ΑΕΚ: Τα highlights από την ανατροπή της Ένωσης κόντρα στους Ολλανδούς (vid)

17:04 ΣΠΟΡ

Τσιτσιπάς: Νίκησε τον Σεφτσένκο και προκρίθηκε στον τελικό του Γκστάαντ

16:58 MUNDIAL

Σκαλόνι ενόψει τελικού: «Αυτό που ζει σήμερα η Αργεντινή ξεπερνά το ποδόσφαιρο»

16:53 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χρόνινγκεν - ΑΕΚ 1-2: Έβγαλε χαρακτήρα με 10 παίκτες κι έκανε ανατροπή σε φιλικό για... γερά νεύρα

16:47 MUNDIAL

Ισπανία - Αργεντινή, Μουντιάλ 2026: Τα μηνύματα των αρχηγών πριν από τον μεγάλο τελικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας