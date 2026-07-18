Περνάει από ιατρικά και ανακοινώνεται από την Άρσεναλ ο Τζόλης

Τα τυπικά απομένουν πλέον για να ντυθεί ο Χρήστος Τζόλης στα χρώματα της Άρσεναλ και να γίνει η πιο ακριβή μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στην Ιστορία. Η ανταλλαγή των απαραίτητων εγγράφων ανάμεσα στους «Κανονιέρηδες» και την Κλαμπ Μπριζ ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ανοίγοντας τον δρόμο στον διεθνή επιθετικό να ταξιδέψει στην αγγλική πρωτεύουσα.

Εκεί, ο Τζόλης θα υποβληθεί στις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα βάλει την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο με τους πρωταθλητές Αγγλίας.

Ο 24χρονος εξτρέμ εξαργύρωσε με τον καλύτερο τρόπο την απίστευτη σεζόν με την Μπριζ στο Βέλγιο, καταγράφοντας σε 52 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις 22 γκολ και 29 ασίστ.