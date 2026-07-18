· Άρσεναλ

Περνάει από ιατρικά και ανακοινώνεται από την Άρσεναλ ο Τζόλης

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Χρήστου Τζόλη στην Άρσεναλ, με τον Έλληνα εξτρέμ να πετάει την Κυριακή (19/7) για το Λονδίνο, ώστε να σφραγίσει μια ιστορική μετακίνηση.

Περνάει από ιατρικά και ανακοινώνεται από την Άρσεναλ ο Τζόλης
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα τυπικά απομένουν πλέον για να ντυθεί ο Χρήστος Τζόλης στα χρώματα της Άρσεναλ και να γίνει η πιο ακριβή μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στην Ιστορία. Η ανταλλαγή των απαραίτητων εγγράφων ανάμεσα στους «Κανονιέρηδες» και την Κλαμπ Μπριζ ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ανοίγοντας τον δρόμο στον διεθνή επιθετικό να ταξιδέψει στην αγγλική πρωτεύουσα.

Εκεί, ο Τζόλης θα υποβληθεί στις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα βάλει την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο με τους πρωταθλητές Αγγλίας.

Ο 24χρονος εξτρέμ εξαργύρωσε με τον καλύτερο τρόπο την απίστευτη σεζόν με την Μπριζ στο Βέλγιο, καταγράφοντας σε 52 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις 22 γκολ και 29 ασίστ.

COMMENTS
LATEST NEWS
18:39 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Άγιαξ: Τα highlights από τη φιλική ήττα των «ερυθρόλευκων»

18:25 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Άγιαξ 0-1: Ήττα στις λεπτομέρειες για τους «ερυθρόλευκους»

18:15 EUROLEAGUE

Ανακοίνωσε Μπόλντγουιν ο Ερυθρός Αστέρας

18:13 SUPER LEAGUE

Νίκολιτς: «Ευχαριστημένος ως το 55' - Ο διαιτητής κατέστρεψε το ματς» - Η αναφορά για αντί - Πινέδα

17:51 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Περνάει από ιατρικά και ανακοινώνεται από την Άρσεναλ ο Τζόλης

17:42 ΣΠΟΡ

Diamond League: Τέταρτος στο Λονδίνο ο Εμμανουήλ Καραλής

17:29 SUPER LEAGUE 2

Ο Πανσερραϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Κωνσταντίνου Κωτσόπουλου

17:22 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χρόνινγκεν - ΑΕΚ: Τα highlights από την ανατροπή της Ένωσης κόντρα στους Ολλανδούς (vid)

17:04 ΣΠΟΡ

Τσιτσιπάς: Νίκησε τον Σεφτσένκο και προκρίθηκε στον τελικό του Γκστάαντ

16:58 MUNDIAL

Σκαλόνι ενόψει τελικού: «Αυτό που ζει σήμερα η Αργεντινή ξεπερνά το ποδόσφαιρο»

16:53 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χρόνινγκεν - ΑΕΚ 1-2: Έβγαλε χαρακτήρα με 10 παίκτες κι έκανε ανατροπή σε φιλικό για... γερά νεύρα

16:47 MUNDIAL

Ισπανία - Αργεντινή, Μουντιάλ 2026: Τα μηνύματα των αρχηγών πριν από τον μεγάλο τελικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας