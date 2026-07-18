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EuroBasket U20: Η Ελλάδα λύγισε τη Γερμανία και πάει για την 5η θέση

Η Εθνική Νέων Ανδρών πήρε τη νίκη με 73-58 απέναντι στη Γερμανία και θα αντιμετωπίσει την Τουρκία για την 5η θέση του EuroBasket U20.

EuroBasket U20: Η Ελλάδα λύγισε τη Γερμανία και πάει για την 5η θέση
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Η Εθνική Νέων Ανδρών επικράτησε με 73-58 της Γερμανίας στη Stozice Arena της Λιουμπλιάνας και εξασφάλισε την παρουσία της στον αγώνα για την 5η θέση του EuroBasket U20, όπου θα αντιμετωπίσει την Τουρκία.

Η ομάδα του Κώστα Παπαδόπουλου ανέβασε την απόδοσή της μετά το ισορροπημένο ξεκίνημα και πήρε τον έλεγχο της αναμέτρησης, χτίζοντας διαφορά με πρωταγωνιστές τους Πρέκα, Παγώνη και Ροζακέα. Παρά την αντεπίθεση της Γερμανίας, που πέρασε προσωρινά μπροστά στο σκορ στις αρχές της τέταρτης περιόδου, η Ελλάδα αντέδρασε άμεσα με καθοριστικά καλάθια του Νικολαΐδη και επτά συνεχόμενους πόντους του Παγώνη.

Στα τελευταία λεπτά η «γαλανόλευκη» κυριάρχησε στο παρκέ, ανέβασε τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα και έφτασε με άνεση στο τελικό 73-58, στρέφοντας πλέον το ενδιαφέρον της στην αναμέτρηση με την Τουρκία για την κατάκτηση της πέμπτης θέσης της διοργάνωσης.

Τα δεκάλεπτα: 11-16, 23-28, 44-46, 58-73.

Ελλάδα (Παπαδόπουλος): Λέφας 2, Τσαχτσίρας 4, Νικολαϊδης 15 (2), Χανθόπουλος 2, Χαντζής 7, Ροζακέας 3 (1), Γεώργας 4, Πρέκας 8, Κομνιανίδης, Ασημακόπουλος 4, Παγώνης 24 (4).

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