Κουκουρέγια: «Αν κατακτήσουμε το τρόπαιο, θα κάνω τατουάζ το πρόσωπο του Ντε λα Φουέντε»

Μια δήλωση που δεν πέρασε απαρατήρητη έκανε ο Μαρκ Κουκουρέγια λίγο πριν από τη μεγάλη μάχη της Ισπανίας με την Αργεντινή στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Ο διεθνής αριστερός μπακ αποκάλυψε πως σε περίπτωση κατάκτησης του τροπαίου με τη «φούρια ρόχα» είναι διατεθειμένος να πάρει μία μεγάλη απόφαση για το μέλλον του στην εθνική ομάδα, αλλά και να προχωρήσει σε μία ιδιαίτερη κίνηση προς τιμήν του ομοσπονδιακού τεχνικού.

Ο Κουκουρέγια τόνισε πως αν η Ισπανία καταφέρει να φτάσει στην κορυφή του κόσμου, θα αποχωρήσει από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, ενώ αποκάλυψε πως θα κάνει τατουάζ το πρόσωπο του Λουίς Ντε Λα Φουέντε.

Αναλυτικά όσα είπε

«Αν κατακτήσουμε το τρόπαιο, θα κάνω τατουάζ στο σώμα μου το πρόσωπο του Ντε λα Φουέντε και θα ανακοινώσω την αποχώρησή μου από την εθνική ομάδα. Παγκόσμιο Κύπελλο, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα… τι άλλο μπορείς να πετύχεις; Από τη Δευτέρα κιόλας θα τον έπαιρνα τηλέφωνο και θα του έλεγα ότι τα σταματάω όλα».