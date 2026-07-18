· Ισπανία

Κουκουρέγια: «Αν κατακτήσουμε το τρόπαιο, θα κάνω τατουάζ το πρόσωπο του Ντε λα Φουέντε»

Απίθανη δήλωση από τον Κουκουρέγια λίγο πριν από τον τελικό του Μουντιάλ.

Κουκουρέγια: «Αν κατακτήσουμε το τρόπαιο, θα κάνω τατουάζ το πρόσωπο του Ντε λα Φουέντε»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια δήλωση που δεν πέρασε απαρατήρητη έκανε ο Μαρκ Κουκουρέγια λίγο πριν από τη μεγάλη μάχη της Ισπανίας με την Αργεντινή στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Ο διεθνής αριστερός μπακ αποκάλυψε πως σε περίπτωση κατάκτησης του τροπαίου με τη «φούρια ρόχα» είναι διατεθειμένος να πάρει μία μεγάλη απόφαση για το μέλλον του στην εθνική ομάδα, αλλά και να προχωρήσει σε μία ιδιαίτερη κίνηση προς τιμήν του ομοσπονδιακού τεχνικού.

Ο Κουκουρέγια τόνισε πως αν η Ισπανία καταφέρει να φτάσει στην κορυφή του κόσμου, θα αποχωρήσει από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, ενώ αποκάλυψε πως θα κάνει τατουάζ το πρόσωπο του Λουίς Ντε Λα Φουέντε.

Αναλυτικά όσα είπε

«Αν κατακτήσουμε το τρόπαιο, θα κάνω τατουάζ στο σώμα μου το πρόσωπο του Ντε λα Φουέντε και θα ανακοινώσω την αποχώρησή μου από την εθνική ομάδα. Παγκόσμιο Κύπελλο, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα… τι άλλο μπορείς να πετύχεις; Από τη Δευτέρα κιόλας θα τον έπαιρνα τηλέφωνο και θα του έλεγα ότι τα σταματάω όλα».

COMMENTS
LATEST NEWS
22:47 NBA

Χάρντεν για ΛεΜπρόν: «Ελπίζω να έρθει στο Κλίβελαντ, είναι το τέλειο παραμυθένιο τέλος»

22:37 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Η βροχή θα βοηθήσει τον τελικό – Προπονήθηκε η Αργεντινή

22:28 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Σειρήνες από Βέλγιο και Ολλανδία για τον Αργυρίου»

22:08 EUROLEAGUE

«Δένει» τον Νουόρα ο Ερυθρός Αστέρας

22:03 EUROLEAGUE

«Σε προχωρημένες επαφές με τον Φρέιζερ η Βίρτους Μπολόνια»

21:30 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Το αστρονομικό ποσό που θα πάρει η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια

21:26 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: «Πάτησε» Αθήνα ο Φαν Ντρόνγκελεν

21:19 SUPER LEAGUE

Παπαμιμίκος: «Καλοκαίρι μεγάλων αλλαγών» - Η αναφορά στην Νέα Τούμπα

21:17 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τσέλσι: «Έκλεισε» τον Μόργκαν Ρότζερς με 117 εκατ. λίρες

21:02 ΣΠΟΡ

Πέρασε στον τελικό του Athens Open και πάει να το σηκώσει η φορμαρισμένη Σάκκαρη!

20:57 NBA

Μάβερικς: «Αμετακίνητος» ο Ίρβινγκ παρά το ενδιαφέρον ομάδων του NBA

20:47 MUNDIAL

Κουκουρέγια: «Αν κατακτήσουμε το τρόπαιο, θα κάνω τατουάζ το πρόσωπο του Ντε λα Φουέντε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας