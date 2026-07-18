Χάρντεν για ΛεΜπρόν: «Ελπίζω να έρθει στο Κλίβελαντ, είναι το τέλειο παραμυθένιο τέλος»

Το μεγαλύτερο θέμα συζήτησης στο φετινό καλοκαίρι του NBA αφορά τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος μετά την αποχώρησή του από τους Λος Άντζελες Λέικερς βρίσκεται στην αγορά των ελεύθερων παικτών και έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων.

Ανάμεσα στους συλλόγους που εξετάζουν την πιθανότητα να τον αποκτήσουν βρίσκονται και οι Κλίβελαντ Καβαλίερς, οι οποίοι θα ήθελαν να φέρουν ξανά τον «Βασιλιά» στην ομάδα όπου μεγαλούργησε και κατέκτησε το πρωτάθλημα του NBA το 2016.

Την επιστροφή του ΛεΜπρόν στο Κλίβελαντ θα ήθελε να δει και ο Τζέιμς Χάρντεν, συμπαίκτης του στους αγώνες της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ. Ο έμπειρος γκαρντ εξέφρασε δημόσια την επιθυμία του να αγωνιστεί μαζί με τον Τζέιμς με τη φανέλα των Καβαλίερς, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα δυνατό δίδυμο.

Την περσινή σεζόν, ο Χάρντεν είχε σημαντική παρουσία στα playoffs του NBA, σημειώνοντας κατά μέσο όρο 19,2 πόντους, 5,1 ριμπάουντ και 5,3 ασίστ σε 37,3 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

Η δήλωση του Χάρντεν:

«Ελπίζω να έρθει στο Κλίβελαντ. Είναι το τέλειο παραμυθένιο τέλος. Να είναι στο σπίτι του για την τελευταία του σεζόν».