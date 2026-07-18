Παναθηναϊκός: Ανακοινώνει Φαν Ντρόνγκελεν και χωρίς πίεση για το... γλυκό στα χαφ

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην τελική ευθεία για ακόμη μία σημαντική προσθήκη, καθώς απομένουν μόνο τα τυπικά για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν.

Ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός αναμένεται να αποτελέσει σύντομα και επίσημα ποδοσφαιριστή των «πρασίνων», μπαίνοντας μάλιστα και στην ευρωπαϊκή λίστα, με τους ανθρώπους του συλλόγου να... στρέφουν ήδη το ενδιαφέρον τους στην επόμενη κίνηση ενίσχυσης.

Ο έμπειρος στόπερ θα βρίσκεται σύντομα στην Αθήνα, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις κι έπειτα να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τον σύλλογο.

Θέλει μεγάλη κίνηση στη μεσαία γραμμή το «τριφύλλι»

Με την υπόθεση του Φαν Ντρόνγκελεν να βρίσκεται ουσιαστικά στο στάδιο των ανακοινώσεων, στο «τριφύλλι» δεν υπάρχει διάθεση για βιαστικές αποφάσεις όσον αφορά την επόμενη μεταγραφή.

Αντίθετα, στόχος είναι να γίνει με προσοχή η επιλογή του ποδοσφαιριστή που θα ενισχύσει τον άξονα, καθώς πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες κινήσεις του φετινού σχεδιασμού.

Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού θεωρούν πως το μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ έχει πλέον διαμορφωθεί και για τον λόγο αυτό μπορούν να κινηθούν χωρίς πίεση χρόνου, αναζητώντας τον κατάλληλο ποδοσφαιριστή που θα προσφέρει ποιότητα, προσωπικότητα και άμεσες λύσεις στη μεσαία γραμμή.

Μεταγραφή υψηλού επιπέδου στα χαφ

Στο «πράσινο» στρατόπεδο είναι ξεκάθαρη η πρόθεση να πραγματοποιηθεί μία μεταγραφή που θα ανεβάσει επίπεδο την ομάδα. Η επιθυμία είναι να αποκτηθεί ένας χαφ με παραστάσεις, ικανός να κάνει τη διαφορά από την πρώτη στιγμή και να αποτελέσει σημείο αναφοράς στον άξονα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η επόμενη κίνηση θα αφορά ποδοσφαιριστή υψηλού επιπέδου, με οικονομικά δεδομένα που ξεπερνούν προηγούμενες περιπτώσεις που εξετάστηκαν.

Στόχος είναι να αποκτηθεί ένας μέσος που θα προσφέρει το κάτι παραπάνω στο δημιουργικό και αγωνιστικό κομμάτι, αποτελώντας ουσιαστική αναβάθμιση για το σύνολο του Τζέικομπ Νίστρουμπ.

Δεν αποκλείεται ακόμη μία μεταγραφή

Παρότι με την απόκτηση του χαφ ο Παναθηναϊκός θα έχει καλύψει ουσιαστικά όλες τις βασικές ανάγκες του ρόστερ, οι μεταγραφικές κινήσεις ενδέχεται να μην σταματήσουν εκεί και να προχωρήσουν σε ακόμα μία προσθήκη.

Αυτή μπορεί να αφορά τη θέση του εξτρέμ, χωρίς όμως να αποκλείεται να προκύψει ενίσχυση και σε διαφορετική θέση, εφόσον παρουσιαστεί κάποια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ευκαιρία στην αγορά.

Η ανακοίνωση του Φαν Ντρόνγκελεν αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο της απόκτησης του χαφ που έχει ζητήσει ο Τζέικομπ Νίστρουμπ, πριν οι «πράσινοι» εξετάσουν το ενδεχόμενο μίας ακόμη ποιοτικής προσθήκης που θα δώσει επιπλέον βάθος και λύσεις ενόψει της νέας απαιτητικής σεζόν.