Εμπαπέ για το τελευταίο παιχνίδι του Ντεσάμπ: «Έπρεπε να του είχαμε προσφέρει ένα καλύτερο φινάλε»

Το τελευταίο της παιχνίδι για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 δίνει η εθνική Γαλλίας, με τους «τρικολόρ» να αντιμετωπίζουν την Αγγλία στον μικρό τελικό της διοργάνωσης.

Το παιχνίδι θα έχει ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για τον Ντιντιέ Ντεσάμπ, καθότι θα είναι το τελευταίο του στον πάγκο της χώρας του, με τον Ζινεντίν Ζιντάν να είναι αυτός που θα οδηγήσει την Γαλλία στην επόμενη ημέρα.

Λίγο πριν το παιχνίδι, ο Κιλιάν Εμπαπέ προχώρησε σε μια ξεχωριστή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο «X», κάνοντας την τελική αποτίμηση για το τουρνούα, ενώ ταυτόχρονα ανέφερε πως ο Ντεσάν ήταν ένας εκ των πρωταγωνιστών της Γαλλίας, τονίζοντας πως το φινάλε δεν έπρεπε να ήταν έτσι.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κιλιάν Εμπαπέ:

“Σήμερα είναι ο τελευταίος σου χορός.

Εσύ που μας χάρισες τόσα πολλά. Θα έπρεπε να σου είχαμε προσφέρει ένα καλύτερο φινάλε, όμως αποτύχαμε.

Είναι πολύ δύσκολο να περιγράψει κανείς με λόγια όσα πρόσφερες αυτά τα 14 χρόνια. Ήσουν ένας από τους σημαντικότερους πρωταγωνιστές στην αναγέννηση αυτής της ομάδας. Δεν κατάφεραν όλοι να εκτιμήσουν το μεγαλείο σου όσο έπρεπε, όμως ο χρόνος και η ιστορία θα το κάνουν…

Σε ευχαριστώ που μου έδωσες την ευκαιρία και την τιμή να εκπροσωπήσω τη χώρα μας στο υψηλότερο επίπεδο για τόσα χρόνια.

Νιώθω πραγματικά προνομιούχος που στάθηκα δίπλα σε έναν από τους μεγαλύτερους θρύλους της πατρίδας μας και κρατώ μόνο υπέροχες αναμνήσεις από όλα όσα ζήσαμε και πετύχαμε μαζί.

Σου εύχομαι κάθε επιτυχία στο νέο σου ξεκίνημα και σε ευχαριστώ ξανά για όλα όσα πρόσφερες σε αυτή τη φανέλα, που σημαίνει τόσα πολλά για όλους μας“.