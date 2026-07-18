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«Σειρήνες από Βέλγιο και Ολλανδία για τον Αργυρίου»

Την περίπτωση του Άγγελου Αργυρίου παρακολουθούν ομάδες από το Βέλγιο και την Ολλανδία, με τον 23χρονο φουλ-μπακ να κυκλοφορεί ελεύθερος μετά το πέρασμά του από τον Ολυμπιακό Β'.

Θανάσης Μαργαρίτης

«Σειρήνες από Βέλγιο και Ολλανδία για τον Αργυρίου»
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Το όνομα του Άγγελου Αργυρίου με ομάδες από το εξωτερικό συνδέει ο δημοσιογράφος Νικολό Σκίρα, με τον Έλληνα δεξιό οπισθοφύλακα να έχει μείνει ελεύθερος μετά από μια σεζόν με τον Ολυμπιακό Β' στην Super League 2.

Συγκεκριμένα, ο Ιταλός ρεπόρτερ αναφέρει πως η Λα Λουβιέρε, η Ντέντερ και η Τέλσταρ είναι ανάμεσα στις ομάδες που έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον Αργυρίου, με τον ίδιο να ετοιμάζεται για το μεγάλο βήμα στο εξωτερικό.

Ο 23χρονος εντάχθηκε το περασμένο καλοκαίρι στην δεύτερη ομάδα των «ερυθρόλευκων», πραγματοποιώντας γεμάτη σεζόν, καταγράφοντας συνολικά 20 συμμετοχές με απολογισμό πέντε ασίστ σε 962' αγωνιστικά λεπτά. Προέρχεται από τις ακαδημίες του Πανιωνίου, ενώ έχει επίσης αγωνιστεί σε Αστέρα AKTOR Β' και Ατρόμητο.

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