Μουντιάλ 2026: Η βροχή θα βοηθήσει τον τελικό – Προπονήθηκε η Αργεντινή

Η προπόνηση της Ισπανίας ματαιώθηκε λόγω κακοκαιρίας. Η Αργεντινή από την άλλη, έστω και με καθυστέρηση, κατάφερε να προπονηθεί. Οι ισχυρές καταιγίδες στο Νιου Τζέρσεϊ δεν έγιναν αιτία να χάσει το τελευταίο χαλάρωμα η «αλμπισελέστε».

Η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι με καθυστέρηση 45 λεπτών προπονήθηκε χωρίς προβλήματα. Αυτό σημαίνει πως δεν υπήρχαν κεραυνοί σε ακτίνα 13χλμ, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο.

Η βροχή στάθηκε αιτία να μην προπονηθεί η Ισπανία, όμως η Αργεντινή που είχε αργότερα προγραμματισμένη ώρα έναρξης της δικής της δουλειάς, τα κατάφερε παρά την καθυστέρηση τριών τετάρτων.

Πάντως, οι μετεωρολόγοι στις ΗΠΑ θεωρούν πως ανεξάρτητα με το τι συνέβη με τις προπονήσεις, η βροχή θα βοηθήσει τη διεξαγωγή του τελικού. Καθώς απομακρύνει τον καπνό από τις μεγάλες φωτιές στον Καναδά. Ο σπουδαίος αγώνες θα διεξαχθεί Κυριακή 19/7 στο MetLife Stadium, στις 15:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδας).