«Δένει» τον Νουόρα ο Ερυθρός Αστέρας

Στην ανανέωση της συνεργασίας του με τον Τζόρνταν Νουόρα οδεύει ο Ερυθρός Αστέρας, με τις δύο πλευρές να έχουν συμφωνήσει σε νέο συμβόλαιο, που θα κρατήσει τον ταλαντούχο γκαρντ στο Βελιγράδι τουλάχιστον μέχρι το 2028.

Με αυτήν την κίνηση, οι «ερυθρόλευκοι» ενισχύουν τον ήδη υπάρχων κορμό της ομάδας, ενώ με κινήσεις όπως αυτές του Κράμερ και του Μπόλντγούιν, στοχεύουν σε κάτι καλό όσον αφορά την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο στην EuroLeague.

Την περσινή σεζόν, ο Νουόρα εντυπωσιάσε στην πρώτη του χρονιά με τον Αστέρα έχοντας κατά μέσο όρο 17.7 πόντους, 4.4 ριμπάουντ, 1.9 ασίστ και 1.1 κλεψίματα ανά παιχνίδι, όντας ένας από τους πιο αξιόπιστους σκόρερ στην Ευρώπη.

Ο ίδιος ο 27χρονος επιβεβαίωσε τη νέα του συνεργασία με τον Ερυθρό, ποστάροντας μια κλεψύδρα στον προσωπικό του λογαριασμό στο «X», με τις ανακοινώσεις να είναι πλέον θέμα χρόνου.