Μουντιάλ 2026: Το αστρονομικό ποσό που θα πάρει η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια
Η FIFA έχει προβλέψει συνολικά 871 εκατομμύρια δολάρια (748 εκατ. ευρώ) για τα χρηματικά έπαθλα της διοργάνωσης. Τα ποσά που θα πάρουν νικητής και φιναλίστ.
Με έπαθλο 50 εκατομμύρια δολάρια, περίπου 42,94 εκατομμύρια ευρώ, θα ανταμειφθεί η ομοσπονδία της εθνικής ομάδας που θα κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 στον μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου.
Η ηττημένη φιναλίστ δεν θα φύγει με άδεια χέρια, καθώς θα λάβει 33 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 28,7 εκατομμύρια ευρώ.
Συνολικά, η FIFA έχει προβλέψει χρηματικά έπαθλα ύψους 871 εκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 748 εκατομμύρια ευρώ) για τη διοργάνωση του 2026, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική οικονομική διάσταση του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού θεσμού.
Για σύγκριση, η Αργεντινή εισέπραξε 42 εκατομμύρια δολάρια (36,07 εκατομμύρια ευρώ) μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ 2022 στο Κατάρ, σε μια διοργάνωση με συνολικό προϋπολογισμό επάθλων 440 εκατομμυρίων δολαρίων. Η φιναλίστ Γαλλία είχε λάβει 30 εκατομμύρια δολάρια.
Παράλληλα, η FIFA ανακοίνωσε πως οι σύλλογοι που θα παραχωρήσουν ποδοσφαιριστές στις εθνικές ομάδες για το Παγκόσμιο Κύπελλο (11 Ιουνίου - 19 Ιουλίου) θα αποζημιωθούν με τουλάχιστον 5.000 δολάρια ανά παίκτη για κάθε ημέρα συμμετοχής στη διοργάνωση.