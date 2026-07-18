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Μουντιάλ 2026: Το αστρονομικό ποσό που θα πάρει η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια

Η FIFA έχει προβλέψει συνολικά 871 εκατομμύρια δολάρια (748 εκατ. ευρώ) για τα χρηματικά έπαθλα της διοργάνωσης. Τα ποσά που θα πάρουν νικητής και φιναλίστ.

Μουντιάλ 2026: Το αστρονομικό ποσό που θα πάρει η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια
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Με έπαθλο 50 εκατομμύρια δολάρια, περίπου 42,94 εκατομμύρια ευρώ, θα ανταμειφθεί η ομοσπονδία της εθνικής ομάδας που θα κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 στον μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου.

Η ηττημένη φιναλίστ δεν θα φύγει με άδεια χέρια, καθώς θα λάβει 33 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 28,7 εκατομμύρια ευρώ.

Συνολικά, η FIFA έχει προβλέψει χρηματικά έπαθλα ύψους 871 εκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 748 εκατομμύρια ευρώ) για τη διοργάνωση του 2026, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική οικονομική διάσταση του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού θεσμού.

Για σύγκριση, η Αργεντινή εισέπραξε 42 εκατομμύρια δολάρια (36,07 εκατομμύρια ευρώ) μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ 2022 στο Κατάρ, σε μια διοργάνωση με συνολικό προϋπολογισμό επάθλων 440 εκατομμυρίων δολαρίων. Η φιναλίστ Γαλλία είχε λάβει 30 εκατομμύρια δολάρια.

Messi Argentina

Παράλληλα, η FIFA ανακοίνωσε πως οι σύλλογοι που θα παραχωρήσουν ποδοσφαιριστές στις εθνικές ομάδες για το Παγκόσμιο Κύπελλο (11 Ιουνίου - 19 Ιουλίου) θα αποζημιωθούν με τουλάχιστον 5.000 δολάρια ανά παίκτη για κάθε ημέρα συμμετοχής στη διοργάνωση.

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