Μουντιάλ 2026: Το αστρονομικό ποσό που θα πάρει η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια

Με έπαθλο 50 εκατομμύρια δολάρια, περίπου 42,94 εκατομμύρια ευρώ, θα ανταμειφθεί η ομοσπονδία της εθνικής ομάδας που θα κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 στον μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου.

Η ηττημένη φιναλίστ δεν θα φύγει με άδεια χέρια, καθώς θα λάβει 33 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 28,7 εκατομμύρια ευρώ.

Συνολικά, η FIFA έχει προβλέψει χρηματικά έπαθλα ύψους 871 εκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 748 εκατομμύρια ευρώ) για τη διοργάνωση του 2026, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική οικονομική διάσταση του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού θεσμού.

Για σύγκριση, η Αργεντινή εισέπραξε 42 εκατομμύρια δολάρια (36,07 εκατομμύρια ευρώ) μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ 2022 στο Κατάρ, σε μια διοργάνωση με συνολικό προϋπολογισμό επάθλων 440 εκατομμυρίων δολαρίων. Η φιναλίστ Γαλλία είχε λάβει 30 εκατομμύρια δολάρια.

Παράλληλα, η FIFA ανακοίνωσε πως οι σύλλογοι που θα παραχωρήσουν ποδοσφαιριστές στις εθνικές ομάδες για το Παγκόσμιο Κύπελλο (11 Ιουνίου - 19 Ιουλίου) θα αποζημιωθούν με τουλάχιστον 5.000 δολάρια ανά παίκτη για κάθε ημέρα συμμετοχής στη διοργάνωση.