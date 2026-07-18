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Γαλλία - Αγγλία: Οι ενδεκάδες του αγώνα - Με αρκετές αλλαγές οι δύο ομάδες

Δείτε τις ενδεκάδες που επέλεξαν Γαλλία και Αγγλία για την μεταξύ τους μάχη στον μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Γαλλία - Αγγλία: Οι ενδεκάδες του αγώνα - Με αρκετές αλλαγές οι δύο ομάδες
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Το τελευταίο τους παιχνίδι στο Μουντιάλ 2026 δίνουν Αγγλία και Γαλλία, με τις δύο ομάδες να διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο «Hard Rock Stadium» του Μαϊάμι στον τελικό της... παρηγοριάς, θέλοντας να αποχαιρετήσουν με ψηλά το κεφάλι την διοργάνωση και ταυτόχρονα να πάρουν την τρίτη θέση.

Λίγη ώρα πριν την σέντρα του αγώνα, Τόμας Τούχελ και Ντιντιέ Ντεσάμπ έκαναν γνωστές τις επιλογές τους για τις αρχικές ενδεκάδες, με αμφότερους τους προπονητές να προχωρούν σε αρκετές αλλαγές, θέλοντας να δώσουν χρόνο συμμετοχής σε παίκτες που είχαν συμπληρωματικό ρόλο κατά τη διάρκεια του τουρνουά.

Δείτε LIVE τον αγώνα ΕΔΩ

Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης:

Γαλλία: Μενιάν, Γκουστό, Κονατέ, Λακρουά, Ερναντέζ, Ραμπιό, Ζαΐρ – Εμερί, Ολίσε, Τσερκί, Ντουέ, Εμπαπέ

Αγγλία: Χέντερσον, Κουάνσα, Γκεΐ, Κόνσα, Σπενς, Ράις, Έζε, Ρότζερς, Σακά, Ράσφορντ, Τόνεϊ

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