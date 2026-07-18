«Σε προχωρημένες επαφές με τον Φρέιζερ η Βίρτους Μπολόνια»

Την περίπτωση του Τρεντ Φρέιζερ από την Ζενίτ «τσεκάρει» η Βίρτους Μπολόνια, με ιταλικό δημοσίευμα να αναφέρει πως οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών είναι προχωρημένες.

Ο 27χρονος γκαρντ έχει τραβήξει τα βλέμματα κορυφαίων ομάδων της EuroLeague, με τη Βαλένθια επίσης να ενδιαφέρεται για τον Αμερικάνο, απόφοιτο του Ιλινόις.

Τα τελευταία χρόνια, ο Φρέιζερ αγωνίζεται με τα χρώματα της Ζενίτ στην VTB League, εκεί όπου έχει φτιάξει το όνομά του, καταγράφοντας εκπληκτικά νούμερα.

Την περσινή σεζόν σε 52 παιχνίδια με την Ρωσική ομάδα είχε κατά μέσο όρο 12.7 πόντους, 2.0 ριμπάουντ και 5.3 ασίστ ανά αγώνα, σουτάροντας με 37% από την γραμμή του τριπόντου.