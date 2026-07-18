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Παναθηναϊκός: «Πάτησε» Αθήνα ο Φαν Ντρόνγκελεν

Ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν βρίσκεται στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: «Πάτησε» Αθήνα ο Φαν Ντρόνγκελεν
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Στην Αθήνα βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.

Ο έμπειρος Ολλανδός αμυντικός θα υποβληθεί το πρωί της Κυριακής στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις κι έπειτα θα κατευθυνθεί στο Κορωπί για τα εργομετρικά.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο ο 27χρονος στόπερ θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με το «τριφύλλι».

Υπενθυμίζεται ότι ο Παναθηναϊκός θα καταβάλει στη Σαμσούνσπορ κάτι περισσότερο από 5,5 εκατ. ευρώ για την απόκτησή του Ολλανδού αμυντικού, με τον Γιάννη Αλαφούζο να κάνει υπέρβαση για να τον ντύσει στα «πράσινα».

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