Γαλλία – Αγγλία 4-6: Αγώνας… επίδειξη και 3η θέση για τα «τρία λιοντάρια»

Ποδόσφαιρο… αλάνας, με παίκτες παγκόσμιας εμβέλειας και κλάσης. Αυτός ήταν ο «μικρός» τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 στο Μαϊάμι. Με την Αγγλία να επικρατεί με σκορ… πόλο (6-4) της Γαλλίας και να κατακτά την 3η θέση του τουρνουά.

Όσο περίεργο κι αν ακούγεται, για τα «τρία λιοντάρια» αυτή είναι η καλύτερη θέση της ιστορίας τους, με εξαίρεση φυσικά το 1966 όταν και κατέκτησαν στη χώρα τους το τρόπαιο.

Για τους Γάλλους, δεν έμεινε πικρή γεύση απ’ το ματς, καθώς ο στόχος τους ήταν περισσότερο να βγάλουν τον Κιλιάν Εμπαπέ πρώτο σκόρερ. Ο στράικερ των «τρικολόρ» με δύο γκολ και μία ασίστ, ουσιαστικά είναι πολύ κοντά σε αυτό τον τίτλο. Μάλιστα έφτασε τα 22 γκολ συνολικά σε Μουντιάλ, ανεβαίνοντας κι εκεί στην πρώτη θέση, με ένα περισσότερο από τον Μέσι.

Η… τρελή φύση του αγώνα, φαίνεται από τη διακύμανσή του. Το ημίχρονο ήταν 4-0 για τους Άγγλους, με τους Γάλλους να μειώνουν γρήγορα στο δεύτερο μέρος και να το φτάνουν στο 4-3. Στις καθυστερήσεις αυτό το σκορ έγινε 6-4, γεγονός που δείχνει τη συνολική νοοτροπία που υπήρχε, ειδικά για την άμυνα.

Κορυφαίος των νικητών ο Σάκα που έκανε χατ τρικ, ενώ εξαιρετικοί ήταν ο Ράις (γκολ και ασίστ) αλλά και ο Μπέλιγχαμ (σκόραρε στο τέλος).

Το ματς

Ο… τελικός της παρηγοριάς άρχισε με γκολ απ’ τα αποδυτήρια. Στο 3ο λεπτό συγκεκριμένα. Οι Γάλλοι είχαν κατοχή, με τον Ντέκλαν Ράις να κλέβει στο χώρο της μεσαίας γραμμής, να κουβαλά την μπάλα και έξω απ’ την περιοχή με ωραίο τρόπο την έστειλε στην απέναντι γωνία δίνοντας προβάδισμα στα «τρία λιοντάρια».

Στο 11’ ο Σάκα έφυγε ωραία στο χώρο από δεξιά, μπήκε στην περιοχή και σκόραρε. Όμως στην κάθε που έγινε ο εξτρέμ της Άρσεναλ ήταν οφσάιντ και το τέρμα ακυρώθηκε.

Επτά λεπτά μετά, τα «τρία λιοντάρια» σκόραραν ξανά κι αυτή τη φορά μέτρησε κανονικά. Οι Άγγλοι μετά από κόρνερ του Ράις και κεφαλιά του Κόνσα που νίκησε στον αέρα τον Ραμπιό, έκαναν το 2-0 στο 18’!

Η πρώτη σημαντική φάση των «τρικολόρ» ήρθε στο 34’. Ο Εμπαπέ έκανε πανέμορφη ενέργεια και σουτ, με τον Χέντερσον να σταματά τον επιθετικό της Γαλλίας.

Το παιχνίδι άνοιξε για τα καλά χωρίς σκοπιμότητες και στο 37’ οι Άγγλοι στην κόντρα πέτυχαν και τρίτο τέρμα. Ο Ράσφορντ έφυγε μόνος του πίσω απ’ τη σέντρα, χωρίς να κατορθώσει να νικήσει τον Μενιάν. Ούτε ο Σάκα στη συνέχεια το κατάφερε, η μπάλα έμεινε σε αγγλικά πόδια με τον Ράσφορντ να κάνει την πάσα στον Σάκα, ο οποίος τελικά σκόραρε για το 3-0!

Οι Άγγλοι δεν… σήκωσαν το πόδι απ’ το γκάζι. Στο 45+1’ ο Έζε με εξαιρετική κάθετη βρήκε τον Σάκα ο οποίος εντός περιοχής πλάσαρε πριν τον προλάβουν οι αμυντικοί και νίκησε τον Μενιάν για το 4-0 με δεύτερο προσωπικό τέρμα!

Το δεύτερο μέρος άρχισε με τη Γαλλία να μειώνει το σκορ γρήγορα. Στο 48’ συγκεκριμένα, με το 9ο γκολ του Κιλιάν Εμπαπέ στη διοργάνωση. Ο Ολίσε έκανε καταπληκτική διαγώνια πάσα, βγάζοντας τον σταρ της Ρεάλ σε θέση για γκολ και ο επιθετικός των «τρικολόρ» δεν αστόχησε για το 4-1!

Οι Γάλλοι με τις τέσσερις αλλαγές στο ξεκίνημα του δεύτερου 45λεπτου, είχαν διαφορετική δυναμική και αυτό φάνηκε και στο 54’. Ο Εμπαπέ έκανε εξαιρετική πάσα με τον Μπαρκολά να μπαίνει στην περιοχή και να πλασάρει στην κλειστή γωνία του Χέντερσον για το 4-2!

Οι Άγγλοι απείλησαν στο 59’ μετά από κόρνερ του Ράις και κεφαλιά του Τόνεϊ που ανάγκασε σε εντυπωσιακή επέμβαση τον Μενιάν. Δύο λεπτά μετά, ο Ολίσε απείλησε με σουτ που έστειλε την μπάλα άουτ.

Ο Ντεμπελέ στο 64’ έφερε την μπάλα στο αριστερό εντός περιοχής και βρέθηκε σε θέση βολής, όμως το πλασέ του δεν είχε τη δύναμη που θα έπρεπε και ο Χέντερσον δεν ανησύχησε.

Δύο λεπτά μετά, οι Γάλλοι έκρυψαν την μπάλα για το δεύτερο γκολ του Εμπαπέ. Ο Ντεμπελέ βρήκε τον στράικερ της Ρεάλ, αυτός έπαιξε το 1-2 με τον Ολίσε και με το αριστερό έστειλε την μπάλα στη γωνία για το 4-3 στο 66’!

Ο Γκουστό στο 75’ έκανε το γύρισμα με τον Ολίσε να πλασάρει στην κίνηση και να στέλνει την μπάλα άουτ, χάνοντας ακόμη μια ευκαιρία για τους «τρικολόρ».

Στο 80’ η Αγγλία έφυγε εξαιρετικά στην κόντρα με τον Γουότκινς να δίνει στον Μπέλιγχαμ, ο οποίος προσποιήθηκε ωραία και βρέθηκε σε θέση για γκολ, καθυστέρησε όμως και έχασε την ευκαιρία, ενώ το δεύτερο σουτ στη συνέχεια κόντραρε.

Στην αμέσως επόμενη φάση, οι Γάλλοις… έκρυψαν την μπάλα, αλλά στάθηκαν άτυχοι στο τέλος. Ο Εμπαπέ βρήκε τον Ολίσε, αυτός έπαιξε ταχύτατα εντός περιοχής το 1-2 με τον Ντεμπελέ, αλλά φάτσα με την εστία αστόχησε.

Πέντε λεπτά πριν τα 90’, ο Σπενς πρόλαβε και «τσίμπησε» την μπάλα, με τον Γκουστό να τον ανατρέπει στην περιοχή. Αμέσως υποδείχθηκε το πέναλτι το οποίο ανέλαβε να εκτελέσει ο Σάκα και στο 87’ νίκησε τον Μενιάν για το 5-3!

Στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ουπαμεκανό έκλεψε την μπάλα και άνοιξε ωραία για τον Ντεμπελέ, ο οποίος πλάσαρε και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 5-4!

Όμως είχε ακόμη ένα το… σενάριο. Στο 8ο λεπτό του έξτρα χρόνου, ο Μπέλιγχαμ έφυγε στο χώρο. Προσποιήθηκε εξαιρετικά και την κατάλληλη στιγμή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 6-4!

Διαιτητής: Χεσούς Βαλενθουέλα Σάεθ (Βενεζουέλα)

Κίτρινες: -

Αποβολές: -

ΓΑΛΛΙΑ (Ντιντιέ Ντεσάν): Mενιάν, Γκουστό (90’+1’ λ.τρ. Κουντέ), Κονατέ (46’ Ουπαμεκανό), Λακρουά, Ερναντέζ (46’ Ντινιέ), Ραμπιό, Ζαΐρ-Εμερί, Τσερκί (46’ Ντεμπελέ), Ολίσε, Ντουέ (46’ Μπαρκολά), Mπαπέ.

ΑΓΓΛΙΑ (Τόμας Τούχελ): Χέντερσον, Κόνσα, Γκεΐ (90’+3’ Τσάλομπαχ), Κουάνσα (83’ λ.τρ. Τζέιμς), Σπενς, Ράις, Έζε (79’ Μπέλινγχαμ), Ρότζερς, Τόνεϊ (79’ Άντερσον), Σάκα, Ράσφορντ (46’ Γουότκινς).

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