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Μουντιάλ 2026: Πρώτος σκόρερ… παντού ο Εμπαπέ!

Ο Γάλλος επιθετικός με τα δύο γκολ που πέτυχε προσπέρασε τον Μέσι και στη φετινή διοργάνωση και στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων. 

Μουντιάλ 2026: Πρώτος σκόρερ… παντού ο Εμπαπέ!
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Η Γαλλία ηττήθηκε από την Αγγλία, όμως οι «τρικολόρ» έχουν έναν λόγο να χαμογελούν. Αυτός είναι η ατομική διάκριση του Κιλιάν Εμπαπέ, η οποία δύσκολα θα χαθεί. Ο στράικερ της ομάδας του Ντεσάμπ, είχε στην ήττα με 6-4 του «μικρού» τελικού, δύο γκολ και μία ασίστ.

Έτσι, ισοφάρισε τον Μέσι στις ασίστ στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, ενώ ανέβηκε στα 10 γκολ. Αφήνοντας τον Αργεντινό στα 8, με ένα ματς μπροστά του: Τον τελικό με την Ισπανία.

Αυτόματα λοιπόν ο Εμπαπέ έγινε το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ. Παράλληλα, ο Γάλλος προσπέρασε τον Μέσι και στο σύνολο των γκολ, ανεβαίνοντας στην κορυφή των σκόρερ της ιστορίας των Μουντιάλ. Με τα 2 τέρματα ο Εμπαπέ έχει πλέον 22 γκολ, ενώ ο Μέσι 21.

Τα γκολ και η ασίστ του Κιλιάν Εμπαπέ:

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