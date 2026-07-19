Κηφισιά: Ανανέωσε έως το 2029 ο Χριστόπουλος

Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Απόστολο Χριστόπουλο, με τον 23χρονο επιθετικό να υπογράφει νέο συμβόλαιο διάρκειας έως το καλοκαίρι του 2029.

Ο Χριστόπουλος ανήκει στο δυναμικό της ομάδας των Βορείων Προαστίων από το 2024 και την περασμένη αγωνιστική περίοδο πραγματοποίησε 26 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και Κύπελλο Ελλάδας, σημειώνοντας τρία γκολ.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την επέκταση συνεργασίας με τον Απόστολο Χριστόπουλο έως το καλοκαίρι του 2029.

Ο Απόστολος Χριστόπουλος εντάχθηκε στην οικογένεια της Κηφισιάς το καλοκαίρι του 2024, αποτελώντας σταθερό κομμάτι της ομάδας όλα αυτά τα χρόνια. Η περσινή αγωνιστική περίοδος ήταν η καλύτερη της καριέρας του, με 26 συμμετοχές και 3 γκολ σε Stoiximan Super League και Κύπελλο Ελλάδος Betsson.

Του ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία τη νέα αγωνιστική περίοδο!».