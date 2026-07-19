Η Αλ Άχλι ανακοίνωσε την απόκτηση του Φρανσίσκο Τρινκάο

Στη Σαουδική Αραβία θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο Φρανσίσκο Τρινκάο, ο οποίος ανακοινώθηκε από την Αλ Άχλι.

Η Αλ Άχλι ανακοίνωσε την απόκτηση του Φρανσίσκο Τρινκάο
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Η Αλ Άχλι ανακοίνωσε την απόκτηση του Φρανσίσκο Τρινκάο από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Ο 26χρονος Πορτογάλος εξτρέμ, ο οποίος βρέθηκε στην αποστολή της εθνικής Πορτογαλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αποχωρεί από τη Σπόρτινγκ έπειτα από τέσσερα χρόνια παρουσίας, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του στη Σαουδική Αραβία.

Η μεταγραφή κόστισε 40 εκατομμύρια ευρώ, με τον Τρινκάο να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών.

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