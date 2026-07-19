«Μία ανάσα από Μπαλτσερόφσκι η Μπαρτσελόνα»

Κοντά σε συμφωνία με την Μάλαγα για την μεταγραφή του Αλεξάντερ Μπαλτσερόφσκι βρίσκεται η Μπαρτσελόνα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει δημοσίευμα της «Diario SUR».

Συγκεκριμένα, οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών είναι προχωρημένες, με το μόνο που μένει να διευθετηθεί είναι το ύψος του buy-out που θα καταβάλλουν οι «Καταλανοί», προκειμένου να κάνουν δικό τους τον πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR.

Κάπως έτσι, ο Ουκρανός θα κάνει την επιστροφή του στα παρκέ της EuroLeague, ενώ την περσινή σεζόν είχε κατά μέσο όρο 9.9 πόντους, 3.2 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ ανά αγώνα σε ACB και Basketball Champions League.