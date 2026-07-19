· Μαϊάμι Χιτ

NBA: Χωρίς τιμωρία ο Αντεμπάγιο μετά το επεισόδιο με τον Χίρο

Καμία κύρωση δεν θα επιβληθεί στον Μπαμ Αντεμπάγιο από το NBA για το περιστατικό με τον Τάιλερ Χίρο, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της λίγκας.

NBA: Χωρίς τιμωρία ο Αντεμπάγιο μετά το επεισόδιο με τον Χίρο
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Καμία πειθαρχική κύρωση δεν θα επιβάλει το ΝΒΑ στον Μπαμ Αντεμπάγιο για το επεισόδιο που είχε με τον πρώην συμπαίκτη του στους Μαϊάμι Χιτ, Τάιλερ Χίρο, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της λίγκας.

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή σε προπονητικό γήπεδο του ξενοδοχείου Resorts World στο Λας Βέγκας, όπου ο Χίρο βρισκόταν με ομάδα AAU που διατηρεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αντεμπάγιο τον πλησίασε για να ζητήσει εξηγήσεις σχετικά με επικριτικά σχόλια που φέρεται να είχε κάνει ο γκαρντ στα social media για την αξία του αρχηγού των Χιτ.

Η λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο παικτών κλιμακώθηκε, με τον Αντεμπάγιο να φέρεται να χτυπά τον Χίρο στην περιοχή του σαγονιού. Ωστόσο, η ένταση εκτονώθηκε άμεσα, καθώς οι παρευρισκόμενοι παρενέβησαν και απομάκρυναν τον παίκτη των Μιλγουόκι Μπακς.

«Μετά από συζητήσεις με τους παίκτες και την Ένωση Παικτών του ΝΒΑ, όλες οι πλευρές επιθυμούν να αφήσουν πίσω τους το περιστατικό και η λίγκα δεν θα προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες», ανέφερε εκπρόσωπος του ΝΒΑ.

Από την πλευρά του, ο Χίρο είχε ξεκαθαρίσει πως δεν επιθυμεί να δώσει συνέχεια στην υπόθεση, δηλώνοντας: «Προσπαθώ απλώς να προχωρήσω. Είμαι συγκεντρωμένος στο Μιλγουόκι και στο να χτίσουμε κάτι ξεχωριστό».

Οι δύο παίκτες υπήρξαν συμπαίκτες στο Μαϊάμι για επτά σεζόν, πριν ο Χίρο μετακινηθεί στους Μπακς στο πλαίσιο της μεγάλης ανταλλαγής που έστειλε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Χιτ.

Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, η ένταση φαίνεται να συνδέεται με δηλώσεις του Αντεμπάγιο μετά τον αποκλεισμό του Μαϊάμι από τα play-in, αλλά και με ιδιωτικά μηνύματα που διέρρευσαν, στα οποία ο Χίρο φέρεται να αμφισβητούσε την αξία του συμβολαίου του πρώην συμπαίκτη του.

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