Τίλεμανς: «Ηταν έκπληξη και για μένα - Δεν περίμενα τέτοια πρόταση από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ»

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ολοκλήρωσε μία από τις πιο «ηχηρές» μεταγραφές του καλοκαιριού, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Γιούρι Τίλεμανς από την Άστον Βίλα. Ο 29χρονος Βέλγος μέσος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας πέντε ετών, ενώ το κόστος της μεταγραφής ανήλθε στα 40 εκατομμύρια ευρώ.

Με την εμπειρία και την ποιότητά του στον άξονα, ο διεθνής χαφ καλείται να προσφέρει λύσεις στη μεσαία γραμμή των «κόκκινων διαβόλων», αποτελώντας μία από τις βασικές επιλογές για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Σε δηλώσεις του στη βρετανική «Mirror», ο Τίλεμανς παραδέχθηκε ότι η πρόταση της Γιουνάιτεντ τον αιφνιδίασε, ωστόσο δεν χρειάστηκε χρόνο για να πάρει την απόφασή του.

«Η πρόταση με εξέπληξε, γιατί δεν την περίμενα. Όταν όμως ήρθε, δεν δυσκολεύτηκα καθόλου να πω το "ναι". Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους στον κόσμο και το να αγωνίζομαι με αυτή τη φανέλα αποτελεί μεγάλη τιμή και ταυτόχρονα μια σπουδαία πρόκληση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Βέλγος μέσος προέρχεται από μια ιδιαίτερα παραγωγική χρονιά με την Άστον Βίλα, μετρώντας δύο γκολ και επτά ασίστ σε 35 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατάκτηση του Europa League.

Ο Τίλεμανς μετακόμισε στο Μπέρμιγχαμ το καλοκαίρι του 2023, έπειτα από μια επιτυχημένη θητεία στη Λέστερ, με την οποία κατέγραψε συνολικά 195 εμφανίσεις. Παράλληλα, αποτελεί σταθερό μέλος της εθνικής Βελγίου, ενώ στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 φόρεσε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού, οδηγώντας την ομάδα του μέχρι τα προημιτελικά, όπου αποκλείστηκε από την Ισπανία.