Στη Θεσσαλονίκη ο Τομ Ντέλε Μπασίρου για λογαριασμό του Άρη

Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το βράδυ της Κυριακής ο Τομ Ντέλε Μπασίρου, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη.

Τη Δευτέρα ο ποδοσφαιριστής θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και, εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο, ολοκληρώνοντας και τυπικά τη μετακίνησή του στον Άρη.