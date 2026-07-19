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Στη Θεσσαλονίκη ο Τομ Ντέλε Μπασίρου για λογαριασμό του Άρη

Ο Τομ Ντέλε Μπασίρου βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, καθώς έφτασε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη.

Στη Θεσσαλονίκη ο Τομ Ντέλε Μπασίρου για λογαριασμό του Άρη
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Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το βράδυ της Κυριακής ο Τομ Ντέλε Μπασίρου, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη.

Τη Δευτέρα ο ποδοσφαιριστής θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και, εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο, ολοκληρώνοντας και τυπικά τη μετακίνησή του στον Άρη.

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