Στη Θεσσαλονίκη ο Τομ Ντέλε Μπασίρου για λογαριασμό του Άρη
Ο Τομ Ντέλε Μπασίρου βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, καθώς έφτασε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη.
Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το βράδυ της Κυριακής ο Τομ Ντέλε Μπασίρου, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη.
Τη Δευτέρα ο ποδοσφαιριστής θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και, εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο, ολοκληρώνοντας και τυπικά τη μετακίνησή του στον Άρη.