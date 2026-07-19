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Άρης: Ανακοίνωσε τον δανεισμό του Ντούντου στην Άκρον Τολιάτι

Ο Ντούντου θα συνεχίσει την καριέρα του στην Άκρον Τολιάτι, με τη μορφή δανεισμού για τη σεζόν 2026-27.

Άρης: Ανακοίνωσε τον δανεισμό του Ντούντου στην Άκρον Τολιάτι
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Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε επίσημα την παραχώρηση του Βραζιλιάνου μεσοεπιθετικού, Ντούντου, στην Άκρον Τολιάτι, όπου θα αγωνιστεί ως δανεικός για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, με στόχο να πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

Η ανακοίνωση του Άρη:

«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την παραχώρηση, με μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς τον Ιούνιο του 2027, του Eduardo Fernandes Rodrigues de Souza στην FC Akron».

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