Άρης: Ανακοίνωσε τον δανεισμό του Ντούντου στην Άκρον Τολιάτι

Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε επίσημα την παραχώρηση του Βραζιλιάνου μεσοεπιθετικού, Ντούντου, στην Άκρον Τολιάτι, όπου θα αγωνιστεί ως δανεικός για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, με στόχο να πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

Η ανακοίνωση του Άρη:

«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την παραχώρηση, με μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς τον Ιούνιο του 2027, του Eduardo Fernandes Rodrigues de Souza στην FC Akron».