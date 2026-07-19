Μουντιάλ 2026: Με IShowSpeed σε ρόλο τραγουδιστή και Post Malone η τελετή λήξης (vids)

Με ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα ξεκίνησε η βραδιά του μεγάλου τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή, με το MetLife Stadium να μετατρέπεται σε σκηνή ενός λαμπερού pre-game show.

Λίγα λεπτά πριν από τη σέντρα της κορυφαίας αναμέτρησης της διοργάνωσης, ο Post Malone ανέλαβε να δώσει τον ρυθμό της βραδιάς, χαρίζοντας μια δυναμική εμφάνιση που ξεσήκωσε τους χιλιάδες φιλάθλους στις εξέδρες.

Το μουσικό πρόγραμμα πλαισιώθηκε από εντυπωσιακά εφέ φωτισμού και ένα πλούσιο σόου πυροτεχνημάτων, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα πριν από την είσοδο των δύο φιναλίστ στον αγωνιστικό χώρο.

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