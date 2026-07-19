«Ο Χοσέλου προτάθηκε στον ΠΑΟΚ»

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει τον σχεδιασμό του ενόψει της νέας σεζόν και, μετά την ολοκλήρωση τεσσάρων μεταγραφών, στρέφει την προσοχή του στην ενίσχυση της επιθετικής γραμμής.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ιταλού δημοσιογράφου Οράτσιο Ακομάντο, στους «ασπρόμαυρους» έχει προταθεί ο έμπειρος Ισπανός επιθετικός Χοσέλου, με την περίπτωσή του να εξετάζεται από τη διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο.

Ο Ακομάντο αναφέρει πως ο πρώην φορ της Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται στη λίστα των υποψήφιων στόχων του «Δικεφάλου του Βορρά», χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση, καθώς η αξιολόγηση του ποδοσφαιριστή βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο 36χρονος στράικερ, που γεννήθηκε στις 27 Μαρτίου 1990 στη Στουτγκάρδη, κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την Αλ Γκαράφα του Κατάρ, στην οποία αγωνίστηκε τις δύο τελευταίες αγωνιστικές περιόδους.

Η ποδοσφαιρική του διαδρομή είναι ιδιαίτερα πλούσια. Ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής της Θέλτα, ενώ στη συνέχεια φόρεσε τη φανέλα της δεύτερης ομάδας της Ρεάλ Μαδρίτης. Ακολούθησε η μετακίνησή του στη Γερμανία, όπου αγωνίστηκε κατά σειρά σε Χοφενχάιμ, Ανόβερο και Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

Στη συνέχεια πέρασε από την Premier League με τις Στόουκ και Νιούκαστλ, ενώ ενδιάμεσα αγωνίστηκε και στη Λα Κορούνια. Η επιστροφή του στην Ισπανία ήρθε το 2019 για λογαριασμό της Αλαβές, πριν ακολουθήσουν η Εσπανιόλ και η δεύτερη θητεία του στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Με τη φανέλα των «μερένγκες» πραγματοποίησε μία ιδιαίτερα παραγωγική σεζόν, καταγράφοντας 19 γκολ σε 51 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, επιβεβαιώνοντας την εκτελεστική του ικανότητα. Πλέον, το όνομά του βρίσκεται στο μεταγραφικό κάδρο του ΠΑΟΚ, ο οποίος εξετάζει αν ο πολύπειρος Ισπανός μπορεί να αποτελέσει την επόμενη προσθήκη στην επιθετική του γραμμή.