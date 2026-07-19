Μουντιάλ 2026: Η FIFA έβαλε τέλος στο μυστήριο | Τόσο θα διαρκέσει το halftime show στον τελικό

Η FIFA έδωσε οριστική απάντηση στη συζήτηση που είχε αναπτυχθεί τις τελευταίες εβδομάδες σχετικά με τη διάρκεια της διακοπής ανάμεσα στα δύο ημίχρονα του τελικού, ο οποίος θα διεξαχθεί στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση προς τις ομοσπονδίες της Ισπανίας και της Αργεντινής, το ημίχρονο του τελικού θα διαρκέσει 17 λεπτά, δηλαδή δύο περισσότερα από το καθιερωμένο 15λεπτο.

Στο διάστημα αυτό θα πραγματοποιηθεί και το πολυαναμενόμενο μουσικό υπερθέαμα, το οποίο θα έχει διάρκεια 11 λεπτών. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, τα υπόλοιπα έξι λεπτά θα χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση και την απομάκρυνση της σκηνής, καθώς και για την απαραίτητη άρδευση του αγωνιστικού χώρου, έπειτα από τα παράπονα που είχαν διατυπωθεί σε προηγούμενες αναμετρήσεις στο MetLife Stadium σχετικά με την κατάσταση του χλοοτάπητα.

Παράλληλα, η FIFA ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στο πρωτόκολλο των hydration breaks, το οποίο εφαρμόστηκε σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Έτσι, στον μεγάλο τελικό θα πραγματοποιηθούν κανονικά δύο διαλείμματα ενυδάτωσης, ένα σε κάθε ημίχρονο.

Με την ανακοίνωση αυτή, η FIFA έβαλε τέλος στα σενάρια που κυκλοφορούσαν για τη διάρκεια του ημιχρόνου, επιβεβαιώνοντας το ακριβές χρονοδιάγραμμα της βραδιάς, η οποία αναμένεται να συνδυάσει ποδόσφαιρο και θέαμα στον μεγαλύτερο αγώνα της διοργάνωσης.