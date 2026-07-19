Συνεχίζει στη Μόντενα ο Μπιάνκο

Σε πλήρη συμφωνία με την Φιορεντίνα για την απόκτηση του Αλεσάντρο Μπιάνκο έχει φτάσει η Μόντενα, με τον Ιταλό μέσο να επιστρέφει στην πατρίδα του για να αγωνιστεί στην Serie B.

Σύμφωνα με το Tuttomercatoweb, οι «βιόλα» θα λάβουν ένα ποσό κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ για να παραχωρήσυον τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ στη Μόντενα για την παραχώρηση του παίκτη, με τον ίδιο να υπογράφει ένα ιδιαίτερα δελεαστικό συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2030.

Παράλληλα, η Φιορεντίνα φρόντισε να εξασφαλίσει σε μεγάλο βαθμό το μέλλον του παίκτη, διατηρώντας ένα υψηλό ποσοστό μεταπώλησης που αγγίζει το 50%. Να θυμίσουμε πως ο «Δικέφαλος του βορρά» ήθελε να κρατήσει τον Μπιάνκο στο ρόστερ του, κάτι τέτοιο ωστόσο δεν συνέβη, με τον ίδιο να κάνει την επανεμφάνισή του στο ιταλικό ποδόσφαιρο.