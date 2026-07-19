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Η αλήθεια για Τζολάκη και Χαλ: Το όνειρο της Premier League και τα δεδομένα για τον Ολυμπιακό

Τα δεδομένα για γύρω από το μέλλον του Κωνσταντή Τζολάκη στον Ολυμπιακό και η φιλοδοξία του Έλληνα πορτιέρο να αγωνιστεί στην Premier League.

Γιώργος Κυριακόπουλος

Η αλήθεια για Τζολάκη και Χαλ: Το όνειρο της Premier League και τα δεδομένα για τον Ολυμπιακό
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Στο προσκήνιο βρίσκεται ξανά το μέλλον του Κωνσταντή Τζολάκη στον Ολυμπιακό, με το ενδιαφέρον της Χαλ να είναι δεδομένο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμα οριστική συμφωνία με τους «ερυθρόλευκους». Σύμφωνα με πληροφορίες, ο καθοριστικός παράγοντας στην υπόθεση δεν είναι το οικονομικό κομμάτι, αλλά η ξεκάθαρη επιθυμία του διεθνούς γκολκίπερ να κάνει το μεγάλο βήμα για το κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας έχει εκφράσει ήδη από πέρσι το καλοκαίρι την πρόθεσή του να αγωνιστεί στο εξωτερικό, με τη μετακίνηση στην Premier League να αποτελεί τον μεγάλο του στόχο. Στον Ολυμπιακό γνωρίζουν καλά πως αν ο Τζολάκης ήθελε απλώς ένα καλύτερο συμβόλαιο, θα είχε ανανεώσει χωρίς δεύτερη σκέψη με τους «Πειραιώτες», όντας ένας παίκτης που έχει προσφέρει πολλά στην ομάδα και οι φίλαθλοι σέβονται απόλυτα το όνειρό του να παίξει στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

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Από τη στιγμή που ο παίκτης δεν επιθυμεί να μείνει στην Ελλάδα και θέλει να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στην Αγγλία, τα δεδομένα για τον Ολυμπιακό είναι απλά. Εφόσον παραχωρηθεί κατά την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο, η ομάδα θα έχει ένα σημαντικό οικονομικό κέρδος από την πώλησή του. Σε αντίθετη περίπτωση, αν ο παίκτης εξαντλήσει το συμβόλαιό του, θα αποχωρήσει ως ελεύθερος το επόμενο καλοκαίρι. Οι διαπραγματεύσεις με τη Χαλ συνεχίζονται και οι εξελίξεις αναμένονται προσεχώς το επόμενο διάστημα.

Ο Τζολάκης πραγματοποίησε ακόμη μια σούπερ χρονιά, καταγράφοντας συνολικά 43 εμφανίσεις και κρατώντας ανέπαφη την εστία του σε 23 παιχνίδια.

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