Κρόος: «Αν η Ισπανία προηγηθεί ο αγώνας τελείωσε, η ποδοσφαιρική ευφυΐα του Μέσσι εξελίσσεται»

Ο Τόνι Κρόος πήρε θέση για τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή. Ο πρώην Γερμανός διεθνής μέσος τόνισε πως η ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε διαχειρίζεται εξαιρετικά τα παιχνίδια όταν βρίσκεται μπροστά στο σκορ, ενώ παράλληλα αποθέωσε τον Λιονέλ Μέσι, υπογραμμίζοντας πως ο Αργεντινός σταρ συνεχίζει να εξελίσσει το παιχνίδι του.

Η δήλωση του Κρόος:

«Αν η Ισπανία κάνει το 1-0, τότε το παιχνίδι τελείωσε. Μπορεί να βάλει και τρία ή τέσσερα ακόμη γκολ.

Παρατηρείς ότι η ποδοσφαιρική του ευφυΐα συνεχίζει να μεγαλώνει. Στα 39 του εξακολουθεί να εξελίσσεται».