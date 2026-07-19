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Ολυμπιακός: «Φρένο» του Μεντιλίμπαρ για Όσο

Με εισήγηση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο Ολυμπιακός δεν προχωράει την περίπτωση του Όσο από την Σεβίλλη, ενώ μέχρι στιγμής δεν προκύπτει ανάγκη απόκτησης αριστερού μπακ.

Γιώργος Κυριακόπουλος

Ολυμπιακός: «Φρένο» του Μεντιλίμπαρ για Όσο
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Το όνομα του Όσο με τον Ολυμπιακό συνέδεσαν αρκετά δημοσιεύματα του εξωτερικού τις τελευταίες ώρες, μιλώντας για προχωρημένες επαφές των «ερυθρόλευκων» για τον 23χρονο αριστερό οπισθοφύλακα.

Κάτι τέτοιο απ' ό,τι φαίνεται δεν ισχύει, καθώς από όσα προκύπτουν από το ρεπορτάζ, οι «Πειραιώτες» ναι μεν είχαν κάποιες συζητήσεις σε αρκετά πρώιμο και διερευνητικό στάδιο με τον σύλλογο της Ανδαλουσίας για τον παίκτη, ωστόσο ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν άναψε το «πράσινο» φως για την απόκτησή του και τις διαπραγματεύσεις να μην προχωρούν οριστικά.

Η παρουσία των Ορτέγκα και Μπρούνο προσφέρει μια πρώτη ασφάλεια στα μετόπισθεν στο ρόστερ του Βάσκου τεχνικού, με κανέναν από τους δύο να δείχνει ότι μπορεί να αποχωρήσει την δεδομένη χρονική στιγμή.

Όπως είναι φυσικό, σε περίπτωση που υπάρξουν ανακατατάξεις στο δυναμικό, ο Ολυμπιακός θα βγει στην αγορά με σκοπό να καλύψει το κενό και να ενισχύσει τη συγκεκριμένη πλευρά.

Θυμίζουμε πως ο Όσο πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Σεβίλλης στην La Liga, καταγράφοντας συνολικά 30 συμμετοχές, με απολογισμό δύο γκολ και τρεις ασίστ σε 2.165' αγωνιστικά λεπτά.

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