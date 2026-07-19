Ισπανικά ΜΜΕ: «Νέα, βελτιωμένη πρόταση του Ολυμπιακού στη Σεβίλλη για τον Όσο»

Ο Ολυμπιακός δεν έχει αφήσει την περίπτωση του Όσο, και με όσα αναφέρουν δημοσιεύματα από την Ισπανία, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν επανέλθει, καταθέτοντας νέα, βελτιωμένη πρόταση στην ομάδα της Σεβίλλης προκειμένου να κάνουν δικό τους τον νεαρό αριστερό οπισθοφύλακα.

Συγκεκριμένα, το estadiodeportivo αναφέρει πως η πρόταση των Πειραιωτών ξεπερνάει τα 7.000.000 ευρώ συν τα επιπλέον μπόνους, αλλά και ποσοστό μεταπώλησης.

Οι «ερυθρόλευκοι» κινούνται δυναμικά για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της άμυνάς τους, έχοντας στραμμένο το βλέμμα στην αγορά λόγω του έντονου ενδιαφέροντος που παρουσιάζεται από το εξωτερικό και κυρίως από τη Ρίβερ Πλέιτ για τον Φρανσίσκο Ορτέγκα.

Ο Όσο πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν, καταγράφοντας συνολικά 30 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό δύο γκολ και τρεις ασίστ σε 2.165' αγωνιστικά λεπτά.