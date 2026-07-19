· Ολυμπιακός

Ισπανικά ΜΜΕ: «Νέα, βελτιωμένη πρόταση του Ολυμπιακού στη Σεβίλλη για τον Όσο»

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν μέσα από την Ισπανία, ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει νέα βελτιωμένη πρόταση προς την πλευρά της Σεβίλλης για την απόκτηση του 23χρονου Όσο.

Ισπανικά ΜΜΕ: «Νέα, βελτιωμένη πρόταση του Ολυμπιακού στη Σεβίλλη για τον Όσο»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ολυμπιακός δεν έχει αφήσει την περίπτωση του Όσο, και με όσα αναφέρουν δημοσιεύματα από την Ισπανία, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν επανέλθει, καταθέτοντας νέα, βελτιωμένη πρόταση στην ομάδα της Σεβίλλης προκειμένου να κάνουν δικό τους τον νεαρό αριστερό οπισθοφύλακα.

Συγκεκριμένα, το estadiodeportivo αναφέρει πως η πρόταση των Πειραιωτών ξεπερνάει τα 7.000.000 ευρώ συν τα επιπλέον μπόνους, αλλά και ποσοστό μεταπώλησης.

Οι «ερυθρόλευκοι» κινούνται δυναμικά για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της άμυνάς τους, έχοντας στραμμένο το βλέμμα στην αγορά λόγω του έντονου ενδιαφέροντος που παρουσιάζεται από το εξωτερικό και κυρίως από τη Ρίβερ Πλέιτ για τον Φρανσίσκο Ορτέγκα.

Ο Όσο πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν, καταγράφοντας συνολικά 30 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό δύο γκολ και τρεις ασίστ σε 2.165' αγωνιστικά λεπτά.

COMMENTS
LATEST NEWS
19:30 EUROLEAGUE

Οσμάν για Παναθηναϊκό: «Κάποια ταξίδια μένουν αξέχαστα - Με κάνατε να νιώθω σαν το σπίτι μου» (vid)

19:27 GREEK BASKET LEAGUE

Επίσημο: Παίκτης του Άρη ο Γιόβιτς

19:20 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Απόπειρα διάρρηξης στο σπίτι του Γιαμάλ, ενώ αγωνιζόταν για την πρόκριση στον τελικό

18:47 SUPER LEAGUE

Ανακοίνωσε την πώληση του Αλμύρα ο Αστέρας AKTOR

18:38 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Η μέρα και η ώρα άφιξης του ΜακΙντάιρ στην Ελλάδα

18:34 SUPER LEAGUE

Επίσημο: Ανακοίνωσε τον... κυματοθραύστη Φαν Ντρόνγκελεν ο Παναθηναϊκός

18:14 MUNDIAL

Μπόρχα Ιγκλέσιας για τις τιμές των εισιτηρίων στον τελικό του Μουντιάλ: «Είναι ντροπή»

18:06 AUTO MOTO

Formula 1: Νικητής ο Αντονέλι στο Βέλγιο

17:40 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οριστικό: Επιστρέφει στους πάγκους για χάρη της Γερμανίας ο Κλοπ - Η διάρκεια του συμβολαίου του

17:39 SUPER LEAGUE

«Η ΑΕΚ κατέθεσε πρόταση για τον Κάνγκουα»

17:28 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός: Κάνουν... φτερά τα εισιτήρια για τον πρώτο αγώνα με την Πάκσι

17:27 MUNDIAL

Ράσφορντ: «Περήφανος που είμαι μέρος αυτής της ομάδας, συνεχίστε να πιστεύετε σε εμάς»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας