Μουντιάλ 2026: Η ώρα που κανείς δεν ήθελε να έρθει, ο... τελευταίος χορός του μύθου

Το τελευταίο του ταξίδι σε Παγκόσμιο Κύπελλο έχει ήδη πάρει διαστάσεις θρύλου. Ο Λιονέλ Μέσι ετοιμάζεται να δώσει την τελευταία του μεγάλη παράσταση στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή του πλανήτη και, όπως σε κάθε κεφάλαιο της τεράστιας καριέρας του, βρίσκεται μπροστά σε ένα ακόμη ιστορικό επίτευγμα. Το Μουντιάλ του 2026 δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη διοργάνωση για τον αρχηγό της Αργεντινής, αλλά το τελευταίο του «ραντεβού» με την κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Στα 39 του χρόνια, ο Μέσι συνεχίζει να αψηφά τον χρόνο και να διευρύνει τη θέση του ανάμεσα στους κορυφαίους όλων των εποχών. Μετά την πρόκριση της Αργεντινής στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στην Ισπανία, ο αρχηγός της «αλμπισελέστε» ετοιμάζεται να αγωνιστεί στον τρίτο τελικό Μουντιάλ της καριέρας του, έχοντας μπροστά του την ευκαιρία να προσθέσει ακόμη μία χρυσή σελίδα στο ήδη μυθικό βιογραφικό του.

Η διαδρομή του Μέσι στη διοργάνωση έχει σημαδευτεί από μεγάλες στιγμές, αλλά και από την αδιάκοπη προσπάθειά του να αφήσει το απόλυτο αποτύπωμα. Το 2014 στη Βραζιλία έφτασε μία ανάσα από το τρόπαιο, όμως η Αργεντινή ηττήθηκε με 1-0 στην παράταση από τη Γερμανία. Οκτώ χρόνια αργότερα, στο Κατάρ, ο «Pulga» ολοκλήρωσε το μεγαλύτερο όνειρο της καριέρας του, οδηγώντας την εθνική ομάδα της χώρας του στην κατάκτηση του τρίτου Παγκοσμίου Κυπέλλου της ιστορίας της, σε έναν συγκλονιστικό τελικό απέναντι στη Γαλλία.

Τώρα, στο τελευταίο του Μουντιάλ, έχει την ευκαιρία να πετύχει κάτι που κανείς άλλος δεν έχει καταφέρει: να σηκώσει δύο Παγκόσμια Κύπελλα ως αρχηγός της εθνικής του ομάδας.

Αν η Αργεντινή επικρατήσει της Ισπανίας στον μεγάλο τελικό, ο Μέσι θα γίνει ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που θα έχει κατακτήσει δύο Μουντιάλ έχοντας φορέσει το περιβραχιόνιο του αρχηγού και στις δύο επιτυχίες. Μέχρι σήμερα, κανείς δεν έχει πετύχει αυτό το μοναδικό επίτευγμα.

Ο Τζουζέπε Μεάτσα πανηγύρισε δύο κατακτήσεις με την Ιταλία, όμως ήταν αρχηγός μόνο στον θρίαμβο του 1938. Αντίστοιχα, οι Μπελίνι, Μάουρο και Καφού με τη Βραζιλία, αλλά και ο Ντανιέλ Πασαρέλα με την Αργεντινή, σήκωσαν δύο φορές το τρόπαιο, όμως φόρεσαν το περιβραχιόνιο μόνο στη μία από αυτές.

Ο Μέσι, μαζί με τους Ντιέγκο Μαραντόνα, Ντούνγκα και Ούγκο Γιορίς, είναι από τους παίκτες που έχουν οδηγήσει τις εθνικές τους ομάδες σε δύο τελικούς ως αρχηγοί, ωστόσο μέχρι σήμερα έχουν κατακτήσει το τρόπαιο μόνο μία φορά.

Το ρεκόρ του Καφού και η νέα ιστορική σελίδα

Η παρουσία του στον τελικό του 2026 θα τον βάλει επίσης σε ένα εξαιρετικά κλειστό κλαμπ. Ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί ως βασικός σε τρεις τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου παραμένει ο Καφού, ο οποίος βρέθηκε στην ενδεκάδα της Βραζιλίας στους τελικούς του 1994, του 1998 και του 2002.

Στη λίστα των παικτών με τρεις συμμετοχές σε τελικό βρίσκονται επίσης τεράστιες μορφές όπως ο Πελέ, ο Ρονάλντο Ναζάριο, ο Λόταρ Ματέους και ο Πιερ Λιτμπάρσκι. Ωστόσο, κανείς από αυτούς δεν κατάφερε να αγωνιστεί και στις τρεις αναμετρήσεις.

Ο Μέσι, που έπαιξε στους τελικούς του 2014 και του 2022, έχει πλέον την ευκαιρία να ισοφαρίσει ακόμη ένα ιστορικό ρεκόρ και να συνδέσει οριστικά το όνομά του με τις μεγαλύτερες μορφές της διοργάνωσης.

Ακόμη μία παράσταση γεμάτη ρεκόρ

Η πορεία του στο Μουντιάλ του 2026 αποδεικνύει ότι η ηλικία δεν αποτελεί εμπόδιο. Στον ημιτελικό απέναντι στην Αγγλία, όπου αναδείχθηκε MVP, ο Μέσι πραγματοποίησε μία ακόμη εμφάνιση παγκόσμιας κλάσης και έσπασε νέα ρεκόρ.

Σε ηλικία 39 ετών και 21 ημερών έγινε ο γηραιότερος ποδοσφαιριστής που ξεκίνησε σε ημιτελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου. Παράλληλα, μοίρασε δύο ασίστ, έφτασε τα 13 συνεχόμενα παιχνίδια σε Μουντιάλ όπου είτε σκοράρει είτε δημιουργεί γκολ και πλησίασε το προσωπικό του ρεκόρ των 14 αγώνων με συμμετοχή σε γκολ, το οποίο είχε σημειώσει το 2011.

Απέναντι στην Αγγλία ήταν πρώτος σε πολλές βασικές στατιστικές κατηγορίες: είχε 12/20 κερδισμένες μονομαχίες, 9/11 επιτυχημένες ντρίμπλες, τέσσερις πάσες-κλειδιά, τρεις επιτυχημένες σέντρες, δύο δημιουργημένες μεγάλες ευκαιρίες, επτά επαφές στην αντίπαλη περιοχή και έξι κάθετες πάσες στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου.

Συνολικά στη διοργάνωση παραμένει κορυφαίος σε γκολ, ντρίμπλες, δημιουργία ευκαιριών, τελικές προσπάθειες, επιτυχημένες σέντρες και κάθετες μεταβιβάσεις, ενώ βρίσκεται στην κορυφή σε 19 διαφορετικές στατιστικές κατηγορίες της Αργεντινής.

Ο Μέσι και το κλειστό κλαμπ των δύο παγκόσμιων τίτλων

Εφόσον η Αργεντινή κατακτήσει ξανά το τρόπαιο, ο Μέσι θα μπει και στη λίστα των ποδοσφαιριστών με δύο Παγκόσμια Κύπελλα στην καριέρα τους.

Μέχρι σήμερα, η συγκεκριμένη λίστα αποτελείται κυρίως από Βραζιλιάνους και Ιταλούς ποδοσφαιριστές, με τον Ντανιέλ Πασαρέλα να είναι ο μοναδικός Αργεντινός. Μεταξύ άλλων, δύο τίτλους έχουν κατακτήσει οι Πελέ, Βαβά, Γκαρίντσα, Καφού, Ρονάλντο Ναζάριο, Τζουζέπε Μεάτσα και αρκετές ακόμη ιστορικές μορφές του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Ένα ακόμη επίτευγμα περιμένει τον Μέσι στον τελικό: αν σκοράρει, μπορεί να γίνει μόλις ο τρίτος παίκτης στην ιστορία που θα έχει βρει δίχτυα σε δύο τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου που κατέληξαν σε κατάκτηση τροπαίου, μετά τους Βαβά και Πελέ.

Ο τελικός με την Ισπανία δεν είναι απλώς ένα ακόμη παιχνίδι. Είναι η τελευταία ευκαιρία του Λιονέλ Μέσι να αφήσει το τελευταίο του αποτύπωμα στη διοργάνωση που σημάδεψε την καριέρα του. Και όπως έχει συμβεί τόσες φορές στο παρελθόν, ο Αργεντινός σταρ βρίσκεται ξανά μπροστά σε μία στιγμή που μπορεί να περάσει για πάντα στην ιστορία.

Αναλυτικά τα ρεκόρ του Αργεντινού «μάγου»

Πρώτος σκόρερ: 21

Πρώτος σε ασίστ: 12

Πρώτος σε σύνολο γκολ/ασίστ: 33 (21/12)

Πρώτος σε νίκες: 23

Πρώτος σε συμμετοχές: 33

Πρώτος σε λεπτά συμμετοχής: 2.934

Πρώτος σε συμμετοχές ως αρχηγός: 25

Πρώτος σε συμμετοχές σε νοκ-άουτ: 16

Πρώτος σε συνεχόμενα ματς με γκολ: 9

Πρώτος σε συνεχόμενα νοκ-άουτ ματς με γκολ: 6

Πρώτος σε περισσότερα ματς με γκολ: 16

Πρώτος σε βραβεία Man of the Match: 16

Πρώτος σε βραβεία Man of the Match σε ένα τουρνουά: 5 (2022, 2026)

Πρώτος σε ντρίμπλες: 14

Πρώτος σε γκολ με σουτ εκτός περιοχής: 7

Πρώτος σε γκολ+ασίστ σε νοκ-άουτ γύρους: 17 (7+10)

Πρώτος σκόρερ σε ηλικία άνω των 35: 15

Πρώτος σκόρερ με απευθείας εκτελέσεις φάουλ: 2 (όσα έχουν οι Μπ. Ζενγκινί, Πελέ, Ντ. Μπέκαμ, Τ. Κουμπίγιας, Ριβελίνο).

Έχει σκοράρει κόντρα στις περισσότερες εθνικές: 15

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