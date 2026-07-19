· ΑΕΚ

ΑΕΚ: Ο Αγγελόπουλος αποκάλυψε σχέδιο για ξενοδοχείο στη SUNEL Arena – «Θα είναι παγκόσμια πρωτιά»

Ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ ΑΕΚ, Μάκης Αγγελόπουλος, παρουσίασε το πλάνο για την περαιτέρω ανάπτυξη της SUNEL Arena, αποκαλύπτοντας ότι στα σχέδια βρίσκεται η δημιουργία ξενοδοχείου εντός της εγκατάστασης.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: Ο Αγγελόπουλος αποκάλυψε σχέδιο για ξενοδοχείο στη SUNEL Arena – «Θα είναι παγκόσμια πρωτιά»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ΑΕΚ συνεχίζει να επενδύει στην εξέλιξη της SUNEL Arena, με στόχο να δημιουργήσει έναν πολυχώρο που θα συνδυάζει αθλητισμό, τουρισμό και ψυχαγωγία.

Στο πλαίσιο αυτό, ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ, Μάκης Αγγελόπουλος, αποκάλυψε ότι στα άμεσα πλάνα της ομάδας βρίσκεται η κατασκευή ξενοδοχείου μέσα στις εγκαταστάσεις του γηπέδου, χαρακτηρίζοντας το εγχείρημα ως μια «παγκόσμια πρωτιά».

Κατά την τοποθέτησή του στο Sports & Tourism Summit, ο ισχυρός άνδρας της «Ένωσης» αναφέρθηκε στη συνολική στρατηγική ανάπτυξης της SUNEL Arena, επισημαίνοντας πως η ΑΕΚ ήταν η πρώτη ομάδα που αξιοποίησε ουσιαστικά ένα ολυμπιακό ακίνητο στην Ελλάδα και πλέον προχωρά στο επόμενο στάδιο του σχεδιασμού της.

Όπως εξήγησε, το όραμα της ΚΑΕ είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου προορισμού για οικογένειες, όπου ο αθλητισμός θα συνδυάζεται με τον τουρισμό και το edutainment, δηλαδή την ένωση της εκπαίδευσης με την ψυχαγωγία.

Οι δηλώσεις του Μάκη Αγγελόπουλου

«Η ΑΕΚ έκανε την πρώτη πραγματική αξιοποίηση ολυμπιακού ακινήτου στη χώρα. Ήταν μια δύσκολη άσκηση. Στον Έλληνα φορολογούμενο κόστιζε 650.000 ευρώ για να παραμένει κλειστό. Το αναβαθμίσαμε σε έναν εντυπωσιακό βαθμό και τώρα ο στόχος μας είναι να το αναπτύξουμε.

Η ανάπτυξη θα έρθει μέσα από τη δημιουργία ενός νέου προορισμού. Δημιουργούμε έναν νέο οικογενειακό προορισμό, με έμφαση και στον τουρισμό, αλλά και στο “edutainment”, δηλαδή εκπαίδευση και διασκέδαση.

Στο κομμάτι του τουρισμού, σε λίγο καιρό θα ανακοινώσουμε μια συνεργασία με μία παγκοσμίως γνωστή αλυσίδα ξενοδοχείων, για να ενσωματώσουμε ένα ξενοδοχείο στην αθλητική εγκατάσταση – θα είναι μια παγκόσμια πρωτιά. Έτσι θα αναβαθμιστεί ολόκληρη η περιοχή και θα δημιουργηθεί ένας νέος προορισμός».

COMMENTS
LATEST NEWS
19:30 EUROLEAGUE

Οσμάν για Παναθηναϊκό: «Κάποια ταξίδια μένουν αξέχαστα - Με κάνατε να νιώθω σαν το σπίτι μου» (vid)

19:27 GREEK BASKET LEAGUE

Επίσημο: Παίκτης του Άρη ο Γιόβιτς

19:20 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Απόπειρα διάρρηξης στο σπίτι του Γιαμάλ, ενώ αγωνιζόταν για την πρόκριση στον τελικό

18:47 SUPER LEAGUE

Ανακοίνωσε την πώληση του Αλμύρα ο Αστέρας AKTOR

18:38 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Η μέρα και η ώρα άφιξης του ΜακΙντάιρ στην Ελλάδα

18:34 SUPER LEAGUE

Επίσημο: Ανακοίνωσε τον... κυματοθραύστη Φαν Ντρόνγκελεν ο Παναθηναϊκός

18:14 MUNDIAL

Μπόρχα Ιγκλέσιας για τις τιμές των εισιτηρίων στον τελικό του Μουντιάλ: «Είναι ντροπή»

18:06 AUTO MOTO

Formula 1: Νικητής ο Αντονέλι στο Βέλγιο

17:40 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οριστικό: Επιστρέφει στους πάγκους για χάρη της Γερμανίας ο Κλοπ - Η διάρκεια του συμβολαίου του

17:39 SUPER LEAGUE

«Η ΑΕΚ κατέθεσε πρόταση για τον Κάνγκουα»

17:28 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός: Κάνουν... φτερά τα εισιτήρια για τον πρώτο αγώνα με την Πάκσι

17:27 MUNDIAL

Ράσφορντ: «Περήφανος που είμαι μέρος αυτής της ομάδας, συνεχίστε να πιστεύετε σε εμάς»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας