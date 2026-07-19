ΑΕΚ: Ο Αγγελόπουλος αποκάλυψε σχέδιο για ξενοδοχείο στη SUNEL Arena – «Θα είναι παγκόσμια πρωτιά»

Η ΑΕΚ συνεχίζει να επενδύει στην εξέλιξη της SUNEL Arena, με στόχο να δημιουργήσει έναν πολυχώρο που θα συνδυάζει αθλητισμό, τουρισμό και ψυχαγωγία.

Στο πλαίσιο αυτό, ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ, Μάκης Αγγελόπουλος, αποκάλυψε ότι στα άμεσα πλάνα της ομάδας βρίσκεται η κατασκευή ξενοδοχείου μέσα στις εγκαταστάσεις του γηπέδου, χαρακτηρίζοντας το εγχείρημα ως μια «παγκόσμια πρωτιά».

Κατά την τοποθέτησή του στο Sports & Tourism Summit, ο ισχυρός άνδρας της «Ένωσης» αναφέρθηκε στη συνολική στρατηγική ανάπτυξης της SUNEL Arena, επισημαίνοντας πως η ΑΕΚ ήταν η πρώτη ομάδα που αξιοποίησε ουσιαστικά ένα ολυμπιακό ακίνητο στην Ελλάδα και πλέον προχωρά στο επόμενο στάδιο του σχεδιασμού της.

Όπως εξήγησε, το όραμα της ΚΑΕ είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου προορισμού για οικογένειες, όπου ο αθλητισμός θα συνδυάζεται με τον τουρισμό και το edutainment, δηλαδή την ένωση της εκπαίδευσης με την ψυχαγωγία.

Οι δηλώσεις του Μάκη Αγγελόπουλου

«Η ΑΕΚ έκανε την πρώτη πραγματική αξιοποίηση ολυμπιακού ακινήτου στη χώρα. Ήταν μια δύσκολη άσκηση. Στον Έλληνα φορολογούμενο κόστιζε 650.000 ευρώ για να παραμένει κλειστό. Το αναβαθμίσαμε σε έναν εντυπωσιακό βαθμό και τώρα ο στόχος μας είναι να το αναπτύξουμε.

Η ανάπτυξη θα έρθει μέσα από τη δημιουργία ενός νέου προορισμού. Δημιουργούμε έναν νέο οικογενειακό προορισμό, με έμφαση και στον τουρισμό, αλλά και στο “edutainment”, δηλαδή εκπαίδευση και διασκέδαση.

Στο κομμάτι του τουρισμού, σε λίγο καιρό θα ανακοινώσουμε μια συνεργασία με μία παγκοσμίως γνωστή αλυσίδα ξενοδοχείων, για να ενσωματώσουμε ένα ξενοδοχείο στην αθλητική εγκατάσταση – θα είναι μια παγκόσμια πρωτιά. Έτσι θα αναβαθμιστεί ολόκληρη η περιοχή και θα δημιουργηθεί ένας νέος προορισμός».