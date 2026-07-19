Στην Παρτιζάν για δύο χρόνια ο Κεβάριους Χέις

Η Παρτιζάν ενισχύθηκε στη ρακέτα της, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Κεβάριους Χέις για τα επόμενα δύο χρόνια. Ο Αμερικανός σέντερ έμεινε ελεύθερος από τη Μονακό και δεν άργησε να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο Χέις κατέγραψε 40 συμμετοχές στην EuroLeague με τη φανέλα της Μονακό, έχοντας κατά μέσο όρο 6,3 πόντους, 3,4 ριμπάουντ και 0,6 ασίστ σε 17,5 λεπτά συμμετοχής ανά παιχνίδι. Με την εμπειρία και την αθλητικότητά του, αναμένεται να αποτελέσει μία σημαντική λύση για την Παρτιζάν στη γραμμή των ψηλών.