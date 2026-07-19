Ολυμπιακός: Συνεχίζεται το σαφάρι στη θέση «4» - Στο τραπέζι ο Τζέιλεν Γουίλσον

Είμαστε επισήμως στα μέσα του καλοκαιριού και της off-season, με τις αγωνιστικές υποχρεώσεις για τις ομάδες της EuroLeague να εκκινούν σε κάτι λιγότερο από δύο μήνες. Όλοι οι σύλλογοι κάνουν τις δικές τους κινήσεις ώστε να ενισχύσουν το έμψυχο δυναμικό τους ενόψει της απαιτητικής σεζόν που έχουν μπροστά τους.

Ο Ολυμπιακός αποτελεί μια ξεχωριστή περίπτωση αυτό το καλοκαίρι, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν «χτυπήσει» από πολύ νωρίς στο μεταγραφικό παζάρι. Είχαν κλείσει τους Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Ζαν Μοντέρο προτού καν τελειώσει η προηγούμενη αγωνιστική περίοδος, ενώ δεδομένη πρέπει να θεωρείται και η παραμονή του Κόρι Τζόσεφ στο ρόστερ του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Οι Πρωταθλητές Ευρώπης «έχασαν» τον Άλεκ Πίτερς, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αρμάνι Μιλάνο, και πλέον «ξεψαχνίζουν» την αγορά προκειμένου να βρουν τον αντικαταστάτη του Αμερικανού... sniper. Με το... μισό καλοκαίρι μπροστά τους, ο Γιώργος Μπαρτζώκας και το επιτελείο του έχουν τα μάτια τους δεκατέσσερα, περιμένοντας υπομονετικά για να χτυπήσουν στο ιδανικό timing.

Οι ιθύνοντες του Ολυμπιακού ταξίδεψαν τις προηγούμενες ημέρες στο Λας Βέγκας για λογαριασμό του NBA Summer League, εκεί όπου «τσέκαραν» διάφορες περιπτώσεις νεαρών παικτών, έχοντας παράλληλα την ευκαιρία να ενισχύσουν τις διασυνδέσεις τους με τον «μαγικό κόσμο». Μία από αυτές που έχουν ξεχωρίσει από τη συγκεκριμένη δεξαμενή είναι αυτή του 25χρονου Τζέιλεν Γουίλσον. Ο Αμερικανός φόργουορντ αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στους Μπρούκλιν Νετς, από τους οποίους έμεινε πρόσφατα ελεύθερος.

Το who is who

Ο Τζέιλεν Γουίλσον με τη φανέλα των Μπρούκλιν Νετς AP

Πρόκειται για έναν αθλητή που είχε ρόλο ρολίστα στο NBA, μπορεί κάλλιστα να αγωνιστεί και στις δύο θέσεις των φόργουορντ (με ύψος γύρω στα 2.01μ.), ενώ διαθέτει αξιόπιστο μακρινό σουτ, εκτελώντας με 35% από τη γραμμή του τριπόντου. Την περσινή σεζόν, ο «J-Wil» είχε κατά μέσο όρο 6.4 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 0.9 ασίστ ανά αγώνα σε 54 παιχνίδια.

Η θητεία του στο NCAA μόνο απαρατήρητη δεν πέρασε, καθώς προέρχεται από το κορυφαίο πρόγραμμα του Κάνσας, έχοντας μάλιστα στεφθεί πρωταθλητής στο March Madness του 2022. Στο κολεγιακό πρωτάθλημα εξελίχθηκε στον απόλυτο ηγέτη των «Jayhawks», αναδείχθηκε Παίκτης της Χρονιάς στην περιφέρεια Big 12 και συμπεριλήφθηκε στην Consensus First-Team All-American.

Το χαμηλό Usage Rate του (18.5%) τη σεζόν 2025-26 στο NBA αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο διαπιστευτήριο για το πόσο ιδανικά θα κούμπωνε στον Ολυμπιακό του Γιώργου Μπαρτζώκα. Ο νεαρός άσος λειτουργεί αποκλειστικά μέσα από τη ροή του συνόλου, δεν εκβιάζει προσπάθειες και δεν θα πάρει πολλές κατοχές πάνω του. Μάλιστα, μετακομίζοντας στο απαιτητικό επίπεδο της EuroLeague, αυτό το ποσοστό αναμένεται να μειωθεί ακόμη περισσότερο, αγγίζοντας τα standards ενός elite συμπληρωματικού forward.

Η αναζήτηση για τον «εκλεκτό» που θα καλύψει τη θέση του power forward δείχνει ότι ο Ολυμπιακός δεν βιάζεται, αλλά κινείται με απόλυτη στρατηγική και προσήλωση στο πλάνο του. Οι «ερυθρόλευκοι» συνεχίζουν το σαφάρι τους στην αγορά του NBA αλλά και της Ευρώπης με υπομονή, εξετάζοντας προσεκτικά κάθε περίπτωση που πέφτει στο τραπέζι, ώστε ο παίκτης που θα αποκτηθεί να ταιριάξει γάντι στη φιλοσοφία του προπονητή τους.

Το σίγουρο είναι πως η τελευταία πινελιά στο ρόστερ των Πειραιωτών θα αφορά έναν αθλητή που θα μπορεί να υπηρετήσει την μπασκετική οικονομία και την αμυντική σκληράδα της ομάδας, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ένα ήδη πανίσχυρο σύνολο με φόντο την κορυφή.